Lavoratori in nero nei ristoranti: scattano maxi sanzioni per due locali 

Utilizzavano dei lavoratori in nero e per questo, al termine dei controlli effettuati dai carabinieri insieme all’Ispettorato del Lavoro e agli agenti della Polizia Locale, i titolari di due attività di ristorazione tra Sant’Avendrace e San Michele sono stati pesantemente sanzionati (in tutto 38 mila euro): le attività dei due locali sono state inizialmente sospese fino alla regolarizzazione delle posizioni lavorative, poi effettuata consentendo così di poter riaprire subito (per questo il giornale non pubblica i nomi dei ristoranti).

Serata musicale

In un caso, come emerso dalle verifiche dei militari, in un ristorante i lavoratori in nero erano cinque su sette: inoltre era stata organizzata una serata musicale senza autorizzazioni. Nell’altro locale i dipendenti con contratto erano quattro, gli altri tre erano irregolari.

Il fenomeno

«Il lavoro nero», evidenzia il comandante provinciale dei carabinieri. il generale di brigata Luigi Grasso, «costituisce una vera e propria piaga sociale: indebolisce l’economia sana di un territorio e rende precaria la situazione del lavoratore che viene privato di tutele, garanzie e certezze future. Alimenta scorrette forme di concorrenza tra imprese». Da qui l’impegno quotidiano dei carabinieri, come indicato inoltre «dal Comando Legione Carabinieri Sardegna e dalle determinazioni emerse nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in tema di legalità». Un’attività svolta in collaborazione con «l’Ispettorato del Lavoro e la Polizia Locale di Cagliari che ringrazio. Continueremo convinti nell’azione di controllo: anche in questo settore i Carabinieri faranno la loro parte e rimangono a disposizione dei cittadini per ricevere eventuali segnalazioni di abusi». (m. v.)

