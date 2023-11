«Lavoratori in fuga dai Comuni, serve il Comparto Unico» 

«Chiederemo ai candidati presidente alle prossime regionali di sottoscrivere il documento sul Comparto Unico votato all’unanimità dal Consiglio delle autonomie locali. All’interno del documento sono presenti gli otto punti della nostra delibera, così chiunque vinca sarà impegnato a mandare avanti il lavoro sul comparto unico»: è l’appello della presidente del Cal Paola Secci ai candidati alla presidenza della Regione.

L’obiettivo, ha spiegato al convegno sul Comparto Unico enti locali tenuto ieri a Cagliari, è una contrattazione unica «che eviti l’emorragia dei dipendenti pubblici verso enti sovracomunali ma soprattutto verso la Regione, che ha un trattamento salariale più alto. I Comuni più piccoli restano quelli più svantaggiati, i dipendenti tendono a optare per il concorso regionale e si allontanano dal proprio Comune» spopolando le strutture che devono garantire i servizi ai cittadini.

L’allineamento retributivo tra dipendenti comunali e regionali non esaurisce le rivendicazioni, che comprendono anche la parità giuridica, professionale ed economica dei lavoratori.

Ora i candidati alla presidenza della Giunta regionale avranno la responsabilità di sottoscrivere il piano di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali. D’altronde non si tratta di un tema nuovo: come spiega Paola Secci, «la legge 9 del 2006 è rimasta inapplicata, è ferma da 17 anni. Ora vogliamo collaborare attivamente con la Regione a favore degli Enti Locali. Nel convegno abbiamo attivato un tavolo di discussione con le Regioni a statuto speciale per portare a galla quelli che sono i vantaggi e svantaggi del comparto unico». Nel 2007 venne istituito il Fondo Unico per liberare i comuni dai trasferimenti vincolati e immettere nel sistema delle autonomie locali maggiore liquidità. Dal 2008 ad oggi, secondo una stima del Cal, le comunità hanno perso complessivamente 1 miliardo di euro.econdo i dati della fondazione Ifel è di circa 500 euro la differenza salariale tra dipendenti comunali e regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA