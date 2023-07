Lavoratori col reddito di cittadinanza 

Al lavoro in cambio del reddito di cittadinanza. Anche a Selargius partono i progetti utili alla collettività - approvati dalla Giunta comunale - con 35 beneficiari pronti a dare il loro contributo per migliorare la città in cambio del sussidio mensile erogato dal Governo: supporto alla Polizia locale, ma anche negli asili cittadini e durante le manifestazioni sportive nel campo di via della Resistenza.

Il Plus

Il bando che chiamava a raccolta associazioni e cooperative risale a pochi mesi fa all’interno del Plus 21, il piano locale che raggruppa anche altre città dell’hinterland. I progetti - come prevedeva il bando pubblicato dal Comune - dovevano riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni: operatori ecologici, bibliotecari, ma anche segretari e assistenti nelle strutture per anziani. Con una doppia finalità: dare un’opportunità lavorativa ai beneficiari del reddito di cittadinanza e avere una ricaduta nei territori del Plus 21.

I progetti

Tre i progetti presentati in città. In prima linea l’associazione polisportiva Libertas Campidano, che impiegherà cinque percettori del reddito di cittadinanza per supportare le attività di allenamento e durante le manifestazioni sportive: dall’aiuto pulizie alla manutenzione del campo nell’impianto sportivo Generale Porcu. Altri sei selargini sono destinati al progetto presentato dalla cooperativa sociale Piccolo mondo: dovranno affiancare il personale nella pulizia degli asili nido e nella sistemazione dei cortili. E infine c’è il progetto presentato dal settore della Polizia locale, dove vengono richieste 25 persone da impiegare a supporto dell’attività di sicurezza stradale dei vigili urbani davanti alle scuole. Alcuni si occuperanno anche della gestione dei parchi comunali.

L’assessore

Coinvolti 35 cittadini, a fronte degli oltre 170 che percepiscono il reddito di cittadinanza. «Non tutti sono nelle condizioni di poter lavorare», spiega l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, «chi ha le capacità è giusto che venga coinvolto e dia il proprio contributo alla collettività, gli altri continueranno a ricevere il sussidio senza dover svolgere un impiego». Almeno sino a fine anno, poi il reddito di cittadinanza - come deciso dal Governo nazionale - verrà sostituito con l’assegno di inclusione. «I progetti partiranno a settembre e proseguiranno sino a dicembre”, aggiunge Porqueddu, “sarà l’occasione per garantire più servizi comunali, ma anche per dare un’opportunità lavorativa e di riscatto sociale».

