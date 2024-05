Lavoratori Carrefour in sciopero 

Sciopero dei lavoratori Carrefour che rischiano il posto di lavoro. Ieri il sit-in di alcuni dipendenti, proclamato dalla Cgil, davanti ai punti vendita di via degli astronauti e via Gorizia. «Prima si sono firmati i contratti a tempo indeterminato per 44 persone con MM Food e Anilom che avevano acquistato 5 punti vendita del fallimento Cobec – riferisce la segretaria generale Cgil Filcams Maria Teresa Sassu – e poi d’improvviso sono stati scelti 21 lavoratori a cui sono stati offerti contratti con la società Cds a patto che dessero le dimissioni volontarie». Scavalcando, riferisce il sindacato, criteri di anzianità e servizio e «togliendo di fatto a questi lavoratori ogni tutela e diritto». Per i dipendenti il futuro è tutt’altro che roseo. «Dovranno attendere – continua Sassu – che la MMF Food li licenzi, ma la società ha dimostrato, anche su questo versante, che non ne ha alcuna intenzione perché preferisce collocare i lavoratori in ferie forzate fino allo smaltimento delle ore». Con il risultato che «il prossimo mese ritireranno una busta paga con zero euro». Intanto la Cgil Filcams ha segnalato quanto accaduto a ispettorato del Lavoro, Fiamme gialle e curatela fallimentare. (e. f.)

