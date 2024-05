Lavoras, operai e giardinieri snobbano il bando del Comune 

L’unico mastro operaio disposto a lavorare non ha i requisiti, per i due posti da giardiniere proposti solo una persona si è fatta avanti, è andata decisamente meglio per le sette figure amministrative e per un geometra, tutti assunti. Succede a Sanluri col progetto Lavoras, dove da lunedì sono arrivati i rinforzi con otto nuovi dipendenti, impiegati per otto mesi nei diversi settori, dalla cultura al tecnico al sociale al finanziario, per una spesa di 134mila euro. Tutti, oltre ad avere il diploma, sono disoccupati e iscritti al centro per l’impiego di Sanluri.

I profili ai quali erano destinati i fondi della Regione prevedevano anche due mastri muratori, esperti nella lavorazione della pietra e dei mattoni. Solo uno ha partecipato alla selezione, ma non aveva i requisiti. L’amministrazione allora tramite l’ufficio provinciale del lavoro ha rifatto il bando, questa volta riservato ai giardinieri, figure indispensabili in una città con una politica del verde in primo piano. Una sola richiesta, a breve l’interessato prenderà servizio. «Nonostante l’iter più lungo del previsto – dice il sindaco, Alberto Urpi – non ci siamo arresi. Continua il nostro impegno sulla strada del lavoro. Speriamo che il secondo tentativo vada in porto. La scelta di aumentare l’organico degli uffici è stata dettata dalla necessità di rispondere in modo puntuale alle richieste dei cittadini, ma anche snellire le procedure burocratiche che spesso causano lungaggini nella realizzazione delle opere pubbliche come pure nelle pratiche dei servizi che il Comune eroga». ( s. r. )

