Lavoras, muratori introvabili 

Non si trovano i muratori specializzati da impiegare nei cantieri per l’occupazione e a Serramanna il programma plurifondo Lavoras rischia di non partire nei tempi previsti.

La causa di un eventuale ritardo sarebbe l’impossibilità di procedere alla selezione di due figure professionali – i muratori in calcestruzzo con licenza media – fra le undici ricercate, perché i candidati che hanno risposto alla chiamata del Centro per l’impiego di Sanluri che effettua la selezione per conto del Comune di Serramanna «non sono in possesso della qualifica richiesta».

L’analisi

Se tra i molti, troppi, disoccupati di Serramanna non si trovano muratori esperti per i cantieri, abbondano, invece, coloro che hanno poche o nessuna specializzazione. È il caso degli addetti al verde per i quali non è richiesto alcun titolo di studio: il Centro per l’impiego ha pubblicato una graduatoria che conta ben 30 ammessi, di cui quattro saranno destinati a uno dei due cantieri in partenza a Serramanna. «È un dato che la dice lunga sul mercato del lavoro – annota il sindaco Gabriele Littera –. Non è stato possibile selezionare i muratori per i cantieri Lavoras perché i candidati non hanno i requisiti». Il primo cittadino dai due progetti occupazionali, di fronte alla carenza di risorse umane nella pianta organica del Comune, conta di avere un apporto importante nella cura del verde cittadino e della viabilità: strade e marciapiedi. «Detto che i cantieri Lavoras per loro natura privilegiano, diciamo così, gli aspetti occupazionali, la mancata selezione delle figure con una certa specializzazione ci dice che oggi come oggi trovare un muratore qualificato è molto complicato. Quelli validi stanno già lavorando e sono soddisfatti a livello di gratificazioni economiche, non aspettano i cantieri comunali. E questo vale anche per altre figure professionali specializzate come, per restare ai nostri cantieri, il giardiniere qualificato che deve coordinare una squadra di operai generici», prosegue il sindaco.

Il programma

A Serramanna i cantieri Lavoras di imminente avvio sono due: uno si occuperà del verde cittadino (sfalcio erba e non solo) e il secondo di edilizia (riparazioni dei marciapiedi e delle cunette, sistema di scolo, griglie, piccole riparazioni stradali) per un importo complessivo di 320mila euro. Delle 11 figure richieste – un geometra, due muratori, due giardinieri, quattro addetti al verde, due manovali edili – quasi tutte sono state selezionate. Unica incognita i muratori. «Risolveremo con una nuova selezione, anche perché i cantieri, che dureranno 8 mesi e devono essere completati entro agosto 2025, devono essere avviati entro novembre e dicembre prossimi», conclude il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA