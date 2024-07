Lavoras, il Comune perde 50mila euro 

«Persi 50 mila euro per i progetti Lavoras». La denuncia arriva dai gruppi all’opposizione che accusano la maggioranza di «troppa leggerezza e di non aver colto appieno l’opportunità offerta dalla Regione per garantire un periodo di lavoro a più quartuccesi».

L’attacco

«I cantieri Lavoras offrono un’occasione di lavoro, anche se a tempo, a tutte le tipologie di disoccupati e la Regione investe somme ingenti per creare nuovi posti di lavoro, ma a Quartucciu si è deciso di cogliere questa opportunità solo in parte», affermano i capigruppo della minoranza, Michela Vacca e Franco Paderi.«Per stessa ammissione del responsabile del settore Patrimonio, chiamato in causa dall'assessore Carlo Secci, il Comune ha, infatti, rinunciato a oltre 50mila euro di finanziamento regionale, che si traduce in tre nostri concittadini disoccupati ai quali è stato levato il diritto di lavorare per otto mesi», incalza l’opposizione che accusa la Giunta di aver dato «uno schiaffo ai tanti cittadini alle prese con la crisi economica e la disoccupazione».Per i gruppi “Quartucciu nel cuore” e Misto «oggi è la Regione a rilasciare l'attestato di incapacità alla maggioranza guidata dal sindaco Pietro Pisu, il quale, quando in Consiglio comunale si è parlato dell’accaduto, si è limitato a dirsi rammaricato».

Accuse al sindaco

Una svista «la cui responsabilità, spiace dirlo, è interamente di Pisu: la richiesta di finanziamento alla Regione riporta la sua firma. Così come è sua la responsabilità nell'attribuire le deleghe assessoriali. È stato lui a nominare il responsabile del settore Patrimonio, del cui operato, come affermato in Consiglio, si è ingenuamente fidato», dice l’opposizione che chiede un segnale forte perché «non si pensi che gli equilibri politici siano più importanti del bene della comunità. Come era prevedibile, i conflitti di interesse iniziano a emergere, peccato che i compromessi non sono mai una buona pratica nell’amministrare».

Il Comune

Pronta la replica dell’assessore Secci. «I bandi Lavoras sono di competenza dell’assessore Walter Caredda e comunque in Giunta abbiamo dato degli indirizzi chiari per spendere 212mila euro di finanziamento regionale. L'errore del responsabile ha, invece, fatto perdere 53mila euro che certamente avrebbero ridotto le spese in servizi sociali». Mentre il sindaco Pisu precisa di non essere interessato alla polemica: «Si tratta di un errore tecnico per il quale gli uffici si sono già assunti le proprie responsabilità, ma ci stiamo già muovendo per recuperare il prossimo anno quanto perso in questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA