Lavoras, a breve il cantiere 

La Giunta guidata dal sindaco Pietro Arca, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto per avviare il cantiere Lavoras. Prevede una spesa complessiva di 35.173 euro. Due i settori di intervento individuati dall’amministrazione comunale per la gestione del cantiere di prossima attivazione. Riguardano interventi silvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti per la riqualificazione ambientale e la salvaguardia del territorio. E ancora sono stati previsti lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri.

L’intento del Comune è quello di affidare il servizio a una cooperativa sociale di tipo B. Il cantiere avrà una durata di otto mesi, con un orario settimanale di minimo trenta ore per cinque giorni lavorativi. ( a. o. )

