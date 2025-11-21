Lavoras, 13 assunti per rinforzare i servizi comunali 

Nuove forze per la lotta alle discariche ma anche per sistemare gli archivi e per riparare cunette e marciapiedi. È stato siglato nei giorni scorsi l’affidamento del servizio di gestione del nuovo cantiere Lavoras finanziato con poco meno di 300 mila euro. Sarà la cooperativa sociale Ecogreen a occuparsi della gestione del personale che entrerà in campo a partire dal primo dicembre. Forze nuove, in tutto 13, che daranno una grossa mano in un Comune di quasi 13mila abitanti dove i dipendenti sono appena 69.

«Quest’anno ci sono stati dei notevoli cambiamenti grazie a un finanziamento più cospicuo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «mentre in passato venivano reclutati soltanto operai e manovali adesso abbiamo potuto inserire geometri e amministrativi da inserire negli uffici. Questi ultimi si occuperanno soprattutto di riordinare gli archivi».

I nuovi “assunti”, saranno operativi per otto mesi e sono ovviamente tutti disoccupati. Una parte di loro sarà impegnata nell’individuazione delle discariche che deturpano il territorio: non solo i grossi abbandoni ma anche buste e spazzatura varia che si trova in centro. In questi giorni ad esempio un carrello della spesa, portato via da qualche market, è stato abbandonato in via Quartu ai lati della strada. Dentro c’è di tutto, buste varie di indifferenziato ma anche ingombranti come un aspirapolvere. Altri rifiuti sono abbandonati in centro con buste che sbucano tra strade e marciapiedi.

E come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Pietro Pisu, i cantieri Lavoras saranno importanti anche per prevenire le discariche e dare una mano al controllo del territorio attorno al sito archeologico della tomba dei giganti in località Is Concias, da tempo preso d’assalto da vandali e incivili.

Il geometra invece dovrà aiutare gli uffici a creare una banca dati per scovare gli evasori fiscali. Compresa nel progetto è anche la manutenzione degli edifici comunali, comprese le scuole e l’intervento sula viabilità con manutenzioni di cunette e marciapiedi.

