Lavorare insieme per vincere la solitudine. L’associazione Anteas porta i suoi laboratori di coesione sociale, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune, allo Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari per condividere momenti di svago e allegria. Il via ieri con il laboratorio di pittura. Seguiranno il 13 e 27 maggio il laboratorio creativo, il 15 e 22 maggio quello di cucina sarda e il 20 e 29 maggio quello di lavorazione del sughero. Le iniziative si terranno tutte dalle 16 alle 19. Nei laboratori di “Mani in pasta” si realizzeranno prodotti tipici del territorio e subito dopo ci sarà una degustazione.

Inoltre sarà attivo il servizio di ascolto e accoglienza nella sede dell’associazione in via Rossi Vitelli 63/B nelle giornate del 14, 19, 21, 23 e 28 maggio sempre dalle 10 alle ore 12. Lo scopo dei laboratori è appunto ritrovarsi insieme ad altre persone condividere momenti e raccontarsi.

Ogni giorno sono tantissime le persone, soprattutto anziani che si ritrovano nella sede dell’associazione per partecipare alle diverse attività e trascorrere del tempo in compagnia.

Tante sono donne vedove e sole che hanno riscoperto la voglia di ritrovarsi e di dedicarsi ad attività che fanno stare bene e regalano gioia.

