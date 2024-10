«Lavorare con Nicola è stimolante» 

«La vittoria contro il Torino conta molto, ha dato morale». Soddisfatto a dir poco, il centrocampista del Cagliari (ex granata) Michel Adopo rilancia subito la sfida attraverso i microfoni di Radio Tv Serie A. «Ci tenevo a far bene, anche da ex», ammette. «Per noi è arrivato il quarto risultato utile consecutivo considerando anche il passaggio del turno in Coppa Italia. Sono tre punti che ci danno fiducia per continuare su questa strada».

Stregato da Davide Nicola, il francese tiene a precisare: «È un grande allenatore, lavorare con lui è stimolante, ti porta a dare il meglio di te, a dare tutto per migliorarti. Quando scendiamo in campo, a prescindere dall’avversario, ci chiede di giocare con la nostra identità: è un aspetto importante per noi». Anche i risultati gli stanno dando finalmente ragione. «La Serie A ogni anno diventa più complicata, il livello è alto, molte squadre si equivalgono. Spesso una partita è decisa da episodi, si gioca sui dettagli e così in una gara può succedere di tutto», sottolinea Adopo. «Quest’anno in rosa ci sono stati tanti innesti, ci voleva del tempo per conoscerci meglio. Abbiamo lavorato al massimo da subito, ma all’inizio nonostante le prestazioni i risultati stentavano ad arrivare», ricorda Adopo. «Qualche sconfitta ci è servita: siamo andati in ritiro, ci siamo confrontati per capire insieme cosa potevamo migliorare. Ora siamo sulla strada giusta».

