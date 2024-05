Lavorare al sole, i segreti per proteggersi 

Confcommercio e Inail Sardegna insieme per contrastare i tumori della pelle. Nasce così “Alfabeto”, il progetto che vuole sensibilizzare lavoratrici e lavoratori, che lavorano sotto il sole, mettendo a rischio la propria salute, sulla prevenzione dei tumori alla pelle durante l’attività lavorativa. L’iniziativa ha preso il via ieri al Lido con una visita specialistica dermatologica da parte dei medici dell’Inail Sardegna. «Il nome del progetto è stato pensato per sensibilizzare i lavoratori sui sintomi che il sole può causare sulla loro pelle, ogni lettera dell’alfabeto indica un sintomo che l’esposizione solare potrebbe causare sui nei dei lavoratori outdoor», spiega Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Il concetto lo ribadisce Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail Sardegna: «Questa è una giornata dedicata alla prevenzione, oltre agli accorgimenti quotidiani è sempre bene fare anche visite preventive».

Il progetto proseguirà con tappe domani a Sassari, giovedì 16 maggio a Tortoli e Calagonone e il 3 giugno a Oristano e in ogni tappa si darà la possibilità a più di 50 operatori di sottoporsi allo screening. «Siamo attenti al benessere dei nostri lavoratori, chi lavora in spiaggia è sottoposto più di altri a obblighi di prevenzione e protezione», sottolinea Alberto Bertolotti, presidente Confcommercio Sud Sardegna.

