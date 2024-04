L’Avis premia i suoi donatori che si sono distinti negli anni 

A Portoscuso l’Avis ha premiato i donatori che si sono distinti per numero di donazioni e che, per motivi di età, non possono più donare il sangue. In una cerimonia che si è svolta al sala corpus della Tonnara, organizzata dall’associazione presieduta da Giancarla Sussarello, si è svolta la premiazione. All’evento erano presenti anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, l’assessore Ornella Pillisio e la comandante del porto di Portoscuso Giulia Burchielli. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i membri anziani del direttivo ed è stata conferita la carica di presidente onorario a Paolo Sanna, per vent’anni alla guida dell’Avis portoscusese. (a. pa.)

