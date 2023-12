L’Avis premia i donatori in erba: 30 assegni di merito 

Avis premia i giovani donatori. A loro, un attestato di merito per un atto di generosità verso chi sta peggio. Mercoledì, l’Avis ha consegnato oltre 30 assegni di merito per i ragazzi che hanno donato il sangue durante lo scorso anno scolastico.

Ben quattordici assegni arrivati dall’Avis provinciale, quattro da sezione regionale e poi, dalle sedi comunali di Lanusei, Tortolì e Villagrande. Sono assegni di merito per ringraziarli del loro impegno nei confronti della comunità. Insieme all’assegno, a ogni ragazza e ragazzo diventato socio Avis è stato consegnato l’attestato di merito per aver unito al brillante risultato scolastico un nobile gesto di solidarietà. Ai ragazzi in sala, Luca Russo, segretario dell’Avis provinciale ha suggerito: «Siate influencer nei confronti dei vostri amici. Convinceteli a diventare donatori, perché il sangue non basta mai. Gli assegni di merito sono assegnati da un bando regionale, noi però investiamo su di voi e sui giovani, quindi cerchiamo di ripartire gli assegni alle comunali. Potete avvicinarvi all’Avis in tanti modi, con le donazioni, ma anche tramite servizio civile o tramite volontariato». Un numero così nutrito di giovani donatori, l'Avis non lo vedeva da tanto tempo. (p. cam.)

