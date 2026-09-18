L’Avis festeggia i 14 anni con una nuova sede 

L’Avis Sinnai ha la sua sede dopo 14 anni di attività: È stata ricavata dal Comune nel “Polo delle associazioni”, in via Olimpia. All’inaugurazone è stata presente la sindaca Barbara Pusceddu assieme ad uno storico donatore, Giuseppe Cabras di Settimo San Pietro, con i suoi 98 anni e 128 volte donatore. Era da anni che l’Avis Sinnai chiedeva una sede.

Intanto si programmano le più vicine iniziative. Per il 26 settembre in occasione dei festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano si donerà ancora il sangue: l’appuntamento è dalle 7,30 alle 12, nel piazzale della chiesetta dedicata ai due Santi.

L’Avis Sinnai, è nata il primo settembre 2012 dall'iniziativa di15 soci fondatori, diventando subito un punto di riferimento non solo per Sinnai, ma anche per i comuni di Settimo San Pietro, Maracalagonis, Villasimius e Burcei. Sino allo scorso anno l’associazione è stata presieduta da Michele Ledda, sostituito da Anna Sarritzu. In questi 14 anni, l’Avis Sinnai ha raccolto oltre 6.000 sacche di sangue. Un migliaio le persone che hanno scelto di donare almeno una volta, trasformando la solidarietà in un gesto concreto.

RIPRODUZIONE RISERVATA