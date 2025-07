L’Avis chiama, il paese risponde 

Un sabato mattina di grande partecipazione e speranza a Samassi. Davanti all’autoemoteca in piazza, ancor prima delle otto, erano già in tanti pronti a donare il sangue. Nel corso della mattinata le presenze hanno superato quota 30, con una decina di prime volte: numerosi i giovani – ma non solo – che hanno scelto di compiere questo importante gesto di solidarietà. Un risultato che ha emozionato il nuovo direttivo, eletto il 21 giugno, dopo mesi di difficoltà organizzative per la comunale del paese. Il gruppo è guidato da Albino Fais, con Giovanna Medda vice presidente, Nicoletta Zara segretaria, Anna Frau tesoriera e Francesca Serra, Roberta Pusceddu e Carlo Tocco consiglieri. La loro prima prova sul campo è stata accolta con grande entusiasmo dalla cittadinanza, che si è presentata numerosa all’appuntamento. «Non mi aspettavo una risposta simile, siamo molto soddisfatti», dice Francesca Serra. «Oggi è stato il primo giorno di qualcosa di bello. Abbiamo tante cose da fare e tante novità da portare avanti. Vogliamo sensibilizzare, far sapere ai giovani che l’Avis esiste, anche coinvolgendo le scuole», aggiunge Nicoletta Zara. «Oggi siamo decollati, speriamo di andare sempre più in alto», commenta Anna Frau, emozionata per la grande risposta dei ragazzi. «Oggi ci sono state molte prime donazioni e questo ci fa un enorme piacere, perché è molto importante che i giovani si avvicinino a questo mondo e capiscano l’immenso valore di questo gesto. Li coccoleremo», dice la vice presidente Medda «e continueremo a dare il buon esempio. Ogni donatore è prezioso. È solo l’inizio. Abbiamo un sacco di idee, vedremo come realizzarle al meglio. Speriamo di farlo con la collaborazione di tutti». Presenti anche la presidente provinciale Barbara Frau e i presidenti delle comunali di molti paesi limitrofi per dare il loro supporto. Tra i volti storici Tore Grecu, da sempre colonna dell’Avis samassese, presente fin dalle prime ore, non ha fatto mancare il suo sostegno a chi oggi raccoglie il testimone. Nonostante il caldo, il team era pronto con gazebo e bevande fresche. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 ottobre, ma non si esclude la possibilità di aggiungere nuove date.

