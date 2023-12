L’Avis celebra il super-donatore  

Una vita da donatore: l’Avis di Monastir lo ha visto donare il sangue centinaia di volte. Mario Usai, 66 anni, storico socio del sodalizio, molto conosciuto a Monastir per il suo impegno costante nella Pro Loco e nello sport, qualche giorno fa ha chiuso una carriera da donatore durata 45 anni ed è stato salutato e omaggiato dalla presidente dell’Avis Patrizia Utzeri e dal vicesindaco Gianluca Lampis.

“Grazie per il tuo dono” è stata la dedica scritta sulla torta con cui Usai è stato festeggiato. «Grazie Mario – gli ha detto Utzeri – per aver scelto tanti anni fa di diventare donatore di sangue e di aver fatto parte della nostra famiglia. Ogni donatore che termina la propria missione occupa in ognuno di noi un pezzetto di cuore e da oggi tu sei uno di questi». (ig. pil.)

