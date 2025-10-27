VaiOnline
Cabras
28 ottobre 2025 alle 00:22

L’Avis apre la nuova sede in via Tharros 

Verranno svolte le attività amministrative ma sarà anche un supporto importante per i donatori di sangue e per chi vorrebbe avvicinarsi a questa realtà. L'Avis di Cabras ha aperto la nuova sede in via Tharros 43. E all'inaugurazione ovviamente non è mancato il nuovo Consiglio direttivo. Il presidente è Giovanni Camedda: «Una casa aperta ai donatori e a chi vorrà diventarlo». Il suo vice è Attilio Urraci, la tesoriera è Monica Pinna e la segretaria è Maura Murgia. Gli altri consiglieri sono Francesca Atzori, Donatella Sanna, Paola Matta, Gianna Spano e Antonio Urraci. La cerimonia si è aperta con la benedizione della sede da parte di monsignor Giuseppe Sanna che ha sottolineato il valore umano e cristiano del dono gratuito di sé attraverso la donazione del sangue. Il sindaco Andrea Abis ha ricordato invece quanto la donazione e il volontariato siano strumenti fondamentali per costruire una società più solidale, ringraziando i volontari Avis. ( s. p. )

