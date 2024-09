Lavinia Peddio seconda ai mondiali Performer cup 

Nuovo successo per Lavinia Peddio, atleta sedicenne di Desulo: si è classificata al secondo posto ai mondiali di categoria “Performer cup”, a Roma, con la coreografia “Escape”. Per lei, tesserata nella scuola di danza Happy Dancing di Nuoro, un argento dopo il trionfo agli europei del 2023, col supporto degli insegnanti Serena Camboni, Carmen Lecca, Silvia Olianas e Noemi Imparato. Fieri i genitori Sebastiano e Susanna, reduci dalla trasferta romana: «Siamo orgogliosi di nostra figlia e del suo impegno in questa meravigliosa disciplina. Ringraziamo la Happy Dancing per l’amore con cui ogni giorno segue Lavinia e tanti giovani». (g. i. o.)

