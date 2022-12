L’aviaria nel parco I documenti ufficiali: abbattuti 240 uccelli 

L’hanno ribattezzato il “mistero buffo e sanguinario”, gli ecologisti del Gruppo di intervento giuridico. E in queste ore, sull’emergenza Aviaria che nelle scorse settimane aveva causato la morte di diversi uccelli presenti nel parco di Monte Urpinu e poi l’abbattimento programmato di altri 240, stanno anche ipotizzando la possibilità che sulla «strage ingiustificata» possano esserci sviluppi. La domanda del Grig: «Qualcuno ha pensato al fatto che potrebbe esser chiesto conto delle spese e del decurtamento del patrimonio comunale qualora si accerti la non necessarietà di simili iniziative?».

L’associazione ecologista il 7 novembre aveva inoltrato alle amministrazioni pubbliche competenti una istanza di accesso civico e informazioni ambientali per ricostruire la vicenda con tutti i documenti. Così il riassunto. Il Servizio sanità animale ha comunicato il 30 novembre che “l’inizio della mortalità è databile fra i primi e la metà d’ottobre” e ha riguardato il decesso di quattro pavoni e “alcuni galliformi e anatidi”. Il veterinario del Comune ha allertato subito il Servizio veterinario della Asl. Il 25 ottobre sono state consegnate all’Istituto Zooprofilattico le carcasse, il 28 ottobre e il 4 novembre sono stati fatti sopralluoghi, durante i quali è stato possibile osservare oche e anatre con “i sintomi patognomici dell’influenza aviaria”, mentre altre sette carcasse sono state consegnate all’Izs. Il 4 novembre l’Izs ha comunicato la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nelle undici carcasse analizzate. Da qui la Asl, sentito il ministero della Salute, emana il provvedimento sanitario obbligatorio che prevede l’abbattimento “di tutti gli animali presenti suscettibili di aviaria, lo smaltimento delle carcasse e immediate disinfezioni” anche a Molentargius e Santa Gilla. Ancora Asl: “Per quanto sofferta e umanamente dolorosa per tutti coloro che l’hanno dovuta mettere in atto, la misura di procedere all’abbattimento senza indugio di tutti i capi presenti … sia stata la sola perseguibile”. Dopo l’abbattimento “mediante stordimento e l’utilizzo di un farmaco eutanasico” vengono effettuate le analisi su 16 animali: la metà erano infetti. La Asl chiarisce che non è stato possibile derogare all’abbattimento perché non c’erano le condizioni previste da uno specifico regolamento Ue.

Che secondo il Grig sussistevano perché il caso è sovrapponibile a quello del parco Chico Mendes di San Donnino dove è stata istituita fin da subito la “zona infetta” con le prescrizioni senza dover ricorrere all’abbattimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA