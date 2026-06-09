Laveria in comproprietà con Igea 

Quella che sembrava una semplice ricerca fra antichi mappali, è divenuta una vera e propria scoperta per il Comune di Iglesias che, di fatto risulta essere il proprietario di una buona parte dell’antica Laveria La Marmora, nel borgo minerario della frazione di Nebida.

Due proprietari

Dunque non soltanto la società in house della Regione, l’Igea, è proprietaria della Laveria, ma anche il Comune. Da mesi, l’amministrazione comunale è a lavoro per la riqualificazione dell’antica laveria mineraria e per questo è stato necessario anche provvedere a delle accurate ricerche sui vecchi mappali. Ma dalle mappe catastali è giunta una inaspettata novità: il Comune di Iglesias risulta proprietario di molte particelle, così tecnicamente denominate, ovvero aree ricadenti nell'antico impianto minerario. Il progetto per la riqualificazione adesso necessità di un nuovo passaggio amministrativo: la cessione di quelle aree ad Igea, e la stipula del contratto in comodato d'uso gratuito di tutta la laveria dalla società regionale al Comune. Sono passaggi burocratici molto tecnici, ma fondamentali per proseguire nelle fasi progettuali. Già approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Mauro Usai, il progetto è relativo al pieno recupero della struttura sotto il profilo turistico e culturale.

Il progetto

Il valore complessivo del progetto è dieci milioni di euro, che potranno arrivare nelle casse del Comune in due modi. Il primo dal fondo europeo regionale, denominato Fesr, oppure attraverso un linea di finanziamento contemplata nel Just Transition Fund (Jtf). Nel progetto sono individuate molte gallerie, tanti punti da riscoprire e valorizzare e la realizzazione di diversi percorsi, che verranno resi accessibili anche alle persone con disabilità. Non solo. Saranno creati piccoli e grandi circuiti di trasporto con dei bus appositi che dalla città di Iglesias porteranno le persone direttamente nel sito minerario della vecchia laveria. «Siamo in una fase importante del progetto - ha spiegato l’assessore alla Programmazione, Daniele Reginali - vogliamo garantire il pieno recupero della struttura mineraria della antica Laveria e delle aree circostanti. E soprattutto, è intenzione della nostra amministrazione creare la massima fruibilità dei siti minerari, che sono e rimarranno veri gioielli di archeologia industriale».

Il sito

La laveria La Marmora fu ultimata nel 1897. Allora era una delle più moderne dell’Isola e disponeva di alcuni dei sistemi adottati nella Laveria Malfidano, a Buggerru. Divenne la principale struttura produttiva di Nebida. Nel 1995 è stata in parte restaurata dalla Soprintendenza ai Monumenti delle Provincie di Cagliari e Oristano. La sua posizione geografica è irripetibile, realizzata su una ripida scarpata, quasi a picco sul mare, e munita di un piccolo approdo sottostante. Uno scenario mozzafiato per un antico tesoro di archeologia industriale, al quale verrà restituita la bellezza della sua storia.

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