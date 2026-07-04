Lavatoio, passi decisivi verso la rinascita 

«Il Lavatoio rappresenta molto più di un monumento: è un luogo simbolo, spetta a noi continuare a renderlo riconoscibile. Il passato esiste se attraversato dall’esperienza della comunità». Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, punta alla vitalità del simbolo identitario grazie a un finanziamento regionale di centomila euro per la progettazione, che ha permesso la candidatura al bando regionale da un milione e centomila euro per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del gioiello stile Liberty. Recupero atteso e condiviso dalla comunità. La presidente della Consulta anziani, Rita Piga: «L’acqua deve riprendere a scorrere, quasi a riprodurre il canto e le chiacchiere delle donne che immergevano le mani».

Il progetto

Gli interventi programmati prevedono il restauro conservativo e la riqualificazione della piazza antistante. Nello specifico sono opere per migliorare l'accessibilità, l'efficienza energetica e la fruibilità del complesso. Tra le tante figura l’impianto di illuminazione a led, studiato per valorizzare le caratteristiche architettoniche e decorative della struttura, renderla maggiormente fruibile anche nelle ore serali, soprattutto estive, quando fa da sfondo alle numerose iniziative culturali. Particolare attenzione sarà riservata all'inclusione: abbattendo le barriere architettoniche si agevolerà l’accesso a tutti i visitatori. «La candidatura», sottolinea Sollai, «è una tappa importante di un percorso avviato nei mesi scorsi. L'obiettivo è restituire ai cittadini uno dei luoghi più significativi, reso celebre dal romanzo Paese d'ombre di Giuseppe Dessì».

La rinascita

Passato e futuro, un binomio imprescindibile. Lo sanno bene gli anziani: «Non si può riportare l’attenzione sul Lavatoio escludendo il vissuto», commenta Piga, «la memoria è fondamentale, ma sono le persone che rendono vivo il luogo, per questo è importante che sia ospitale. Restauro, abbellimento e accoglienza sono l’anima». La presidente della Fondazione Dessì, Debora Aru, ricorda le iniziative che ripercorrono la storia, ma anche quelle attuali: «Tra le ultime, il premio scolastico “Emanuele Piga” che quest’anno taglia un traguardo storico. La svolta? La 12ª edizione ha superato i confini locali». Mattia Curridori, dell’associazione Samm: «Il Lavatoio merita tutte le attenzioni, come luogo di attività e di incontro. L’ultima presenza è stata per la chiusura del progetto Cammini di consapevolezza, l’aspetto fisico pecca parecchio».

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