L’avanzata non placa l’ira degli ostaggi  

Tel Aviv. «Stiamo pagando il tuo fallimento. Liberateci, liberate tutti adesso, adesso!». La rabbia contro Benyamin Netanyahu viene urlata da una delle tre donne ostaggio di cui Hamas ha diffuso un video e che ha scioccato Israele e il mondo. Parole che arrivano dal fondo di un nascondiglio sconosciuto nella Striscia. «Una crudele propaganda psicologica da parte di Hamas», l’ha bollata poco dopo il premier, escludendo un cessate il fuoco.

L’esercito avanza

La mossa dei miliziani è arrivata mentre l’esercito israeliano, dalla testa di ponte nel nord della Striscia, è avanzato con truppe e tank fino alla periferia di Gaza City. Una progressione di uomini e mezzi che si sono spinti, secondo fonti locali, fino alla parte orientale del rione Sajaya, ad un passo dalla capitale dell’enclave palestinese. E che hanno colpito, prima di ripiegare, Sallah-a-din, l’arteria principale che taglia l’intera Striscia. Un lento e inesorabile logoramento delle posizioni di Hamas, come spiegato dal portavoce militare Daniel Hagari: «Abbiamo esteso la nostra attività all’interno di Gaza, aumentando le forze coinvolte». Netanyahu ha parlato di «terza fase della guerra», con l’esercito che «avanza in maniera misurata ma potente». Perché, ha insistito, «l’operazione di terra» è l’unica carta per riportare a casa gli ostaggi.

Libera

Una convinzione rafforzata dalla liberazione, da parte dell’esercito e dello Shin Bet, della soldatessa Ori Magidish, una dei 239 ostaggi, rapita lo scorso 7 ottobre nel kibbutz di Nahal Oz, dov’era di vedetta. Un’operazione mirata e preparata da giorni dopo che l’intelligence aveva ottenuto informazioni sul suo luogo di prigionia a Gaza. Il successo non sembra tuttavia poter compensare lo shock per il video dei tre ostaggi, di cui le tv israeliane hanno dato notizia senza tuttavia trasmetterlo. A far sapere l’identità delle tre donne è stato lo stesso premier: Yelena Tropanov (del kibbutz Nir Oz), Danielle Alloni e Rimon Kirscht (del kibbutz di Nirim), che hanno visto i loro cari uccisi o rapiti nell’assalto di tre settimane fa. «Scontiamo il tuo fallimento politico, di sicurezza e militare. Liberateci: adesso, adesso, adesso!», ha incalzato la donna chiedendo di fatto di accettare lo scambio di prigionieri proposto da Hamas. Il premier non ha ovviamente replicato, chiarendo che non ci sarà nessuno scambio e nessun cessate il fuoco. «C’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Non l’abbiamo voluta noi ma la porteremo a termine fino alla vittoria», ha tuonato Netanyahu, respingendo qualsiasi ipotesi di dimissioni. I familiari dei tre ostaggi hanno invece reagito al video lanciando un appello ai leader occidentali.

Nella Striscia la situazione è al collasso. Ieri sono entrati 40 camion dal valico di Rafah ma la Casa Bianca in serata ha annunciato che l’obiettivo è farne transitare 100 al giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA