Lavanda, elicriso e cisto: oasi per le api 

Nel cuore del Montiferru nasce la prima Foresta per le api della Sardegna, millecinquecento piantine in un ettaro, tra lavanda, rosmarino, elicriso, alaterno, corbezzolo, il prugnolo selvatico e la ginestra odorosa: qui le api potranno svolazzare e impollinare piante e fiori per favorire il loro ciclo riproduttivo, e per generare il miele.

La foresta

Nel versante nord occidentale del colle Santa Vittoria, il team Medsea, con Progetto Natura di Seneghe, ha messo a dimora le piantine. Cresceranno rigogliose le specie di lavanda, alternate alle specie autoctone tra cui isole di cisto, il mirto e l’erica. Formeranno la foresta nettarifera per api e altri impollinatori come i calabroni: un progetto di sostenibilità ambientale a opera di Medsea, attiva nella riforestazione post-incendio del Montiferru, dove ha reimpiantato 5 ettari di olivi, lecci e arbusti della macchia mediterranea.La foresta nettarifera avrà piante resistenti alle intemperie, protette dal vento: «Un impianto naturalistico, abbiamo selezionato le specie più idonee per l’attecchimento in quest’area esposta ai venti, e su questi suoli prevalentemente rocciosi e caratterizzati da sacche di terra tra gli affioramenti, ma anche più resilienti al clima e ai suoi effetti», spiega l’esperta Maria Francesca Nonne, responsabile Medsea della campagna “A forest for bees”.

L’intervento

La foresta per le api ha anche l’obiettivo di rigenerare il territorio di Sennariolo, uno dei più colpiti dal grande incendio del luglio 2021. Il piano ambientale ha lo scopo di riqualificare l’ecosistema verde, ma anche di supportare la diversità biologica e la stessa esistenza delle api e altri insetti impollinatori, come i calabroni, fortemente minacciati dai cambiamenti climatici. «Una delle conseguenze più gravi dell’incendio è il silenzio generato dalla mancanza di vita - aggiunge Nonne – quindi per ristabilire un equilibrio, soprattutto con gli impollinatori, ma anche per l’avifauna, abbiamo scelto piante utili come il corbezzolo e il cisto». Per ovviare alla mancanza di piogge degli ultimi anni «sono stati allestiti 5 piccoli invasi, di ramaglie, per contenere l’acqua e permettere così agli insetti di abbeverarsi durante la stagione secca» aggiunge Piera Pala, presidente della Fondazione Medsea.

La collaborazione

A sostenere la campagna per le api a Sennariolo le aziende e iniziative private internazionali e locali come Roamers, Patagonia, Extreme E, PlanBee e CoopAgri Sardegna, il lavoro materiale di Progetto Natura di Seneghe e la collaborazione del Comune. Il piano per le api protegge gli impollinatori e intende sensibilizzare sull'importanza della biodiversità e della riforestazione per combattere i cambiamenti climatici. L’obiettivo è raggiungere almeno 15 ettari di foresta diffusa per le api in tutta Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA