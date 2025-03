Lavagne interattive in dono per i reclusi 

«La scuola in carcere è occasione di riscatto e riparazione»: il sindaco di Arbus, Paolo Salis, partendo da questa considerazione, ha deciso di donare alla colonia penale di Is Arenas sei lavagne interattive multimediali, utili sia per la didattica sia per attività al passo con le esigenze di oggi, in questo caso con l’inserimento sociale dei carcerati una volta scontata la pena.

«L’istituto comprensivo – racconta Salis – ha comunicato la necessità di liberare gli spazi occupati dalle lavagne in disuso, dovendole sostituire con nuovi monitor, grazie ai fondi europei. Gli operai hanno depositato le vecchie lim nei nostri magazzini, in attesa di decidere cosa fare». Alla fine l’amministrazione comunale, piuttosto che lasciarle morire dentro il locale o spendere soldi per smaltirle, ha pensato al riutilizzo, vantaggio economico e ambientale.

«Il dono alla colonia penale – prosegue Salis – non nasce a caso. Ci sono almeno due motivazioni: la prima è che i detenuti seguono lezioni scolastiche, la seconda è la collaborazione che fra Comune e colonia penale va avanti da anni: il Comune partecipa attivamente alle iniziative di carattere sociale del penitenziario, in cambio il personale ci dà una mano quando occorre, a esempio per il taglio delle erbacce a bordo strada». (s. r.)

