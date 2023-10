Lavaggio strade in piena notte: è polemica  

Non si dorme alla Marina. Stavolta però sotto accusa non c’è la movida. Ma il servizio di pulizia delle strade che la notte, a tarda notte, effettuano gli operatori dell’igiene del suolo. E i residenti si lamentano. «Perché arrivano nel cuore della notte, tra le 3 e le 4, azionano macchinari “pesantissimi” che provocano un rumore roboante simile a quello di un motore di un aereo, con la differenza che arriva all’improvviso e ci sveglia facendoci saltare dal letto», dicono.

«Quasi un boato»

Le autobotti sbarcano una volta alla settimana, a rotazione nelle diverse strade del quartiere, e gli operatori mettono in moto potentissime idropulitrici che spingono acqua e detergenti a un getto fortissimo che quando impatta sul suolo ha quasi l’effetto di uno scontro esplosivo. Che va avanti per un quarto d’ora, venti minuti. Il tempo che serve per il lavaggio di strade e piazze. Inevitabile che sia così, l’unico modo per pulire (davvero e bene) le strade è questo: i residenti non contestano il servizio, ma la scelta dell’orario. «Sacrosanto pulire le strade, certo. Ma da tempo chiediamo che il servizio venga svolto più tardi», dicono. «Già spostare l’inizio del servizio due ore, per esempio», dopo le 6 del mattino per intendersi, «sarebbe meno impattante per il riposo delle persone che già con il rumore provocato dalla movida fanno i conti da anni», aggiungono.

Il Comune

L'assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino spiega che «stiamo studiando una soluzione per capire come spostare di qualche ora il servizio e andare incontro alle esigenze dei residenti, ma ci sono alcune criticità da affrontare». Quali? «Intanto quella legata al traffico: le autobotti che vengono utilizzate bloccano le strade per 15 minuti, spostare il servizio in un orario in cui è più probabile la circolazione delle auto va, quindi, tenuto nel conto». Non solo. «L’intero circuito di raccolta dei rifiuti dovrebbe subire una rimodulazione visto che è strettamente legato», aggiunge. Naturalmente, il lavaggio delle strade viene effettuato in deroga rispetto al piano acustico perché si tratta di servizio essenziale. «Stiamo cercando una soluzione per capire come spostare il servizio di qualche ora», ribadisce l’assessore Guarracino, «l’obiettivo è mantenere pulite le strade e per questo motivo l’ideale sarebbe pure aumentare la frequenza del servizio. Ma dobbiamo tenere conto delle esigenze di tutti: dei residenti, naturalmente, e delle attività produttive che in quelle ore», dalle 5.30 in poi, «cominciano il lavoro». ( ma. mad. )

