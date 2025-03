Lava le stive in mare: la Capitaneria ferma una nave a Sarroch 

La scia di materiale inquinante era così ampia da essere visibile dal satellite. E, soprattutto, è stata rilasciata in uno specchio di mare dove quel tipo di operazioni è vietato. Per questo, e per altre irregolarità riscontrate a bordo, nei confronti della Odoardo Amoretti, nave cisterna da 15mila tonnellate di stazza lorda battente bandiera italiana, all’arrivo a Sarroch è scattato il fermo e la formulazione dell’accusa di inquinamento colposo.

La segnalazione

I fatti risalgono allo scorso 13 marzo. La Odoardo Amoretti, che porta il nome del fondatore della compagnia di armatori emiliani che la detiene, era in navigazione dalla Francia alla Sardegna. In serata alle autorità marittime francesi è arrivata la segnalazione da parte del sistema satellitare denominato Clean sea, utilizzato dall’Agenzia europea per la sicurezza della navigazione (Emsa) per il monitoraggio di fenomeni di inquinamento nelle acque di competenza. Le immagini rilevate dallo spazio, stando ai report depositati a seguito dei controlli, avevano rilevato un’attività di pulizia delle cisterne che ha formato una lunga chiazza sulla superficie. La Odoardo Amoretti in precedenza aveva effettuato un carico di prodotti chimici in Spagna, che aveva lasciato al porto di For su Mer, in Francia. La tappa successiva era il pontile industriale di Sarroch, dove le cisterne dovevano essere riempite con altri prodotti chimici incompatibili con quelli appena rilasciati a poca distanza da Marsiglia. Da qui la decisione di effettuare le operazioni di pulizia durante il trasferimento verso il sud della Sardegna. Ma qualcuno ha commesso un errore di valutazione.

Le irregolarità

Il lavaggio delle cisterne non è un’operazione irregolare in sé. Può essere effettuata: lo prevedono le convenzioni internazionali per la prevenzione dagli inquinamenti marini. Ma solo se la nave si trova a oltre 12 miglia dalla costa, se il fondale è superiore a 25 metri e se la velocità di navigazione è superiore ai 7 nodi. La scia, invece, era a una distanza inferiore dalla costa sulla base dei calcoli effettuati dalle autorità: secondo le ipotesi formulate a seguito della ricostruzione degli eventi, la presenza di un isolotto avrebbe ridotto le distanze sulla base delle quali si deve calcolare la legittimità dello scarico.

L’ispezione

Rilevato il possibile inquinamento, e individuata la nave considerata responsabile, le autorità francesi hanno richiesto la collaborazione del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, che ha chiamato in causa la Guardia costiera di Cagliari, visto che la Odoardo Amoretti era diretta verso il porto di Sarroch. L’indomani, una volta saliti a bordo, gli ispettori hanno accertato che nel momento di inizio delle operazioni di lavaggio e di scarico la nave si trovava ancora in un tratto di mare vietato. Inoltre, da ulteriori accertamenti sono emerse alcune irregolarità legate alla sicurezza della navigazione che hanno portato al fermo amministrativo della nave. Gli atti e i verbali sulle irregolarità sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha aperto un fascicolo per inquinamento colposo.

Il fermo

La nave cisterna ha ripreso la navigazione ieri, dopo che sono state risolte le criticità riscontrate a bordo: in mattinata è salpata con rotta verso Oristano.

