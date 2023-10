Lava il marciapiede: negoziante multata 

Difficile scegliere tra regole e buonsenso se il pomo della discordia è marrone e non sa di mela ma di inciviltà. Il 20 settembre scorso Emanuela Serra, titolare di un'attività di multiservizi in via Cagliari, nota che due clienti le hanno imbrattato il pavimento dopo essersi sporcati le scarpe con escrementi di cane che si trovavano sul marciapiede davanti al negozio. Così nel pomeriggio, prima dell'apertura, armata di un secchio d'acqua, detergente per pavimenti e uno spazzolone, pulisce l’area.

«Ero in buona fede»

«Non è la prima volta che trovo il marciapiede o il portico sporco e pulisco», racconta: «Quel giorno mentre pulivo si è avvicinato un vigile urbano e mi ha detto che non potevo versare acqua sul marciapiede. Gli ho spiegato il motivo e volevo anche mostrargli quanto avevo raccolto ma l’agente non ha voluto controllare. Gli ho risposto che se non lo facevano loro qualcuno doveva pur farlo. Dopo qualche giorno mi è arrivata una multa di 61,45 euro. Non sapevo che non si potesse pulire, ero in buona fede, se avessi saputo che era vietato non mi sarei fatta vedere mentre versavo l'acqua. Anche altri commercianti lo fanno, abbiamo investito tanto nelle nostre attività, ci teniamo che siano accoglienti e decorose, qualcuno deve pur tenere pulito. O dobbiamo ricevere i clienti con quella sporcizia all'ingresso?»

Emanuela Serra spiega che i cani imbrattatori, in via Cagliari, sono parecchi: ci sono quelli accompagnati da padroni con poco senso civico e quelli che vengono lasciati scorrazzare liberi. Nemmeno il Comune è in grado di controllarli, né di tenere puliti i marciapiedi ogni volta che vengono sporcati.

«Non poteva non sapere»

«È vero», ammette il sindaco Mario Puddu: «È materialmente impossibile controllare tutti cani e non si possono rimuovere immediatamente tutti gli escrementi che i proprietari incivili non raccolgono. Capisco il disagio dei commercianti. Rovesciare acqua e detergenti sulla strada è vietato per ragioni di sicurezza: e se lo facessero tutti, magari con prodotti pericolosi? Peraltro mi stupisce che Emanuela Serra non sapesse del divieto, visto che fa parte del regolamento approvato nel 2022 anche da lei che è una ex consigliera comunale». Multarla non è eccessivo? «Dovrebbe prevalere sempre il buonsenso – risponde il sindaco – ma ci vuole educazione e rispetto anche nei confronti di chi, educatamente, pone delle domande e richiama il cittadino al rispetto delle regole. È anche vero che se il senso civico dei proprietari dei cani non venisse meno, ne gioverebbero i nostri marciapiedi».

RIPRODUZIONE RISERVATA