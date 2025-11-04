VaiOnline
Meteo.
04 novembre 2025 alle 01:25

L’autunno porta il primo freddo. E da giovedì anche la pioggia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I giubbotti e gli impermeabili sono pronti a uscire dagli armadi. La lunghissima estate 2025 è arrivata definitivamente alla fine e a sancirlo saranno i termometri che nei prossimi giorni registreranno temperature ben più il linea con la stagione autunnale superando di pochissimo i venti grandi di massima e sprofondando di notte a 7° C.

Secondo i dati diffusi dal settore meteo dalla Protezione civile, la Sardegna sarà dominata da una lieve nuvolosità diffusa su tutto il territorio regionale. Nelle prime ore del mattino non sono escluse nebbie o foschie nelle valli e zone interne a testimoniare il calo delle temperature. Sul fronte dei venti, una leggera brezza spingerà da nord senza però agitare mari.

Domani situazione simile con poche nuvole previste ad attenuare i raggi solari. Venti ancora poco intensi che però arriveranno da sud. Nella notte previste minime di 7° C nelle zone più interne: Tempio, Ozieri, Macomer e Nuoro. Dall’altra parte della colonnina di mercurio si dovrebbe sfondare di poco il tetto dei 20 gradi solo nel Sulcis e a Oristano. Un piccolo cambio di rotta lo si vedrà da giovedì quando, secondo gli esperti, «il cielo sarà nuvoloso, con probabili precipitazioni dalla serata di giovedì. Le temperature aumenteranno, i venti soffieranno deboli meridionali tendenti alla variabilità e i mari saranno generalmente mossi».

Nel resto d’Italia regnerà invece il bel tempo con l’arrivo un'importante rimonta dell'anticiclone che raggiungerà il suo picco tra oggi e domani, garantendo tempo sereno e stabile per buona parte della settimana. «La vera e propria svolta - spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - è attesa da oggi, quando grazie a una risalita dell'alta pressione, l'Italia sarà avvolta da tanto sole e un clima insolitamente mite per il periodo. Gran parte del Paese potrà beneficiare di questa fase anomala. Le temperature massime sono attese in netta risalita, superando facilmente la soglia dei 18°C grazie all'irraggiamento solare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 
Roma sotto choc

Crolli ai Fori imperiali, operaio grave

Estratto dalle macerie dopo 11 ore. La Procura indaga per disastro colposo 