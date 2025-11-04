L’autunno porta il primo freddo. E da giovedì anche la pioggia 

I giubbotti e gli impermeabili sono pronti a uscire dagli armadi. La lunghissima estate 2025 è arrivata definitivamente alla fine e a sancirlo saranno i termometri che nei prossimi giorni registreranno temperature ben più il linea con la stagione autunnale superando di pochissimo i venti grandi di massima e sprofondando di notte a 7° C.

Secondo i dati diffusi dal settore meteo dalla Protezione civile, la Sardegna sarà dominata da una lieve nuvolosità diffusa su tutto il territorio regionale. Nelle prime ore del mattino non sono escluse nebbie o foschie nelle valli e zone interne a testimoniare il calo delle temperature. Sul fronte dei venti, una leggera brezza spingerà da nord senza però agitare mari.

Domani situazione simile con poche nuvole previste ad attenuare i raggi solari. Venti ancora poco intensi che però arriveranno da sud. Nella notte previste minime di 7° C nelle zone più interne: Tempio, Ozieri, Macomer e Nuoro. Dall’altra parte della colonnina di mercurio si dovrebbe sfondare di poco il tetto dei 20 gradi solo nel Sulcis e a Oristano. Un piccolo cambio di rotta lo si vedrà da giovedì quando, secondo gli esperti, «il cielo sarà nuvoloso, con probabili precipitazioni dalla serata di giovedì. Le temperature aumenteranno, i venti soffieranno deboli meridionali tendenti alla variabilità e i mari saranno generalmente mossi».

Nel resto d’Italia regnerà invece il bel tempo con l’arrivo un'importante rimonta dell'anticiclone che raggiungerà il suo picco tra oggi e domani, garantendo tempo sereno e stabile per buona parte della settimana. «La vera e propria svolta - spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - è attesa da oggi, quando grazie a una risalita dell'alta pressione, l'Italia sarà avvolta da tanto sole e un clima insolitamente mite per il periodo. Gran parte del Paese potrà beneficiare di questa fase anomala. Le temperature massime sono attese in netta risalita, superando facilmente la soglia dei 18°C grazie all'irraggiamento solare».

RIPRODUZIONE RISERVATA