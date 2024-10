L’autunno è meno grigio con le Giornate del Fai  

Arte, storia e natura al centro di due giorni di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale sardo. Sabato e domenica al via la XIII edizione delle Giornate Fai d’Autunno, organizzate dal Fondo per l’ambiente italiano e presentate ieri a Cagliari. Saranno sei i luoghi, dal nord al sud dell’Isola, che apriranno le porte al pubblico. A questi si aggiungeranno i beni Fai: le Saline Conti vecchi di Assemini, con passeggiate guidate al villaggio Macchiareddu, e le Batterie Talmone a Palau, con un mini-trekking tra i vecchi sentieri militari fino alla caserma.

Cagliari

Partendo dal capoluogo, le giornate d’autunno saranno l’occasione per riscoprire il quartiere di San Bartolomeo e approfondire le sue radici culturali e storiche. La visita mescolerà paesaggi naturali con testimonianze urbane e industriali, partendo dal cuore del quartiere, piazza San Bartolomeo, e terminando nel deposito combustibili “Ex Pol Nato Sant’Elia”, costruito durante la guerra fredda e dismesso dopo la caduta del blocco sovietico, accessibile esclusivamente per l’occasione.

Usellus

L'ambiente ritorna anche a Usellus, nell’oristanese, dove sarà inaugurato il nuovo allestimento del Museo Arci Grighine. Un viaggio nei diversi habitat della Sardegna, con protagoniste la biodiversità della flora e della fauna locale e l’educazione ambientale.

Oliena

Dagli itinerari naturalistici a quelli d’arte, a Oliena l’evento ruoterà intorno alla figura dell’artista Liliana Cano, nel centenario della sua nascita. Friulana di nascita, Cano ha trascorso la maggior parte della sua vita proprio a Oliena, dove sarà organizzato un percorso che si snoda tra il Municipio, le chiese di San Lussorio, Sant’Ignazio e Santa Maria, e altri spazi urbani del paese che contengono pitture, sculture e murales, formando il Museo diffuso Liliana Cano.

Sassari

Doppio appuntamento a Sassari: visita guidata a Palazzo Segni, in cui è conservato l’archivio della Fondazione Antonio Segni e, solo nella giornata di sabato, le persone potranno ammirare anche la scuola San Giuseppe, edificata negli anni ‘30 in pieno stile razionalista.

Tempio

Anche a Tempio Pausania è l’urbanistica storica al centro della due giorni. Dalla maestosa piazza Gallura e l’ottocentesco palazzo del Municipio, con l’apertura di sale affrescate normalmente non visitabili, alle dimore storiche private, come la seicentesca Casa Mundula.

«Una grande festa di piazza e un momento di racconto del patrimonio artistico, architettonico e naturale d’Italia», dice presidente regionale Fai Monica Scano. «Sarà anche l’occasione per una raccolta fondi per la cura e la valorizzazione degli stessi beni». Aggiunge Francesca Caldara, property manager dei beni di Sardegna: «Valorizziamo le differenze, il nostro patrimonio culturale è così ricco anche per la sua eterogeneità».

