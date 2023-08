L’autrice e la sua vita tra la famiglia allargata e i “figli d’anima” 

Michela Murgia, come aveva promesso, non solo è «arrivata viva alla morte», ma negli ultimi mesi ha compiuto decisivi atti “privati” che sono anche un pesante testamento politico. Il primo è la famiglia con cui ha trascorso la fine della sua vita in una casa comprata alle porte di Roma con un grande giardino e di cui aveva portato un suo scritto uscito su Vanity Fair anche a papa Francesco.

Che la si voglia definire queer , allargata, ibrida, non convenzionale, il succo per Murgia era che fosse «fatta dalle persone che scegliamo e non segnata da legami di sangue» e che in essa «le relazioni contassero più dei ruoli. Siamo fermi alla modalità coppia ma la verità è che ciascuno di noi ha in testa già una comunità queer». Come conferma l'avvocata Cathy La Torre, da anni sua amica intima e curatrice del testamento, la sua battaglia era che ogni tipo di famiglia, anche senza legami di sangue, dovesse poter avere un riconoscimento di fronte alla legge e allo Stato.

L'altro punto fermo erano i “figli d'anima”. Quattro ragazzi (Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei) che hanno condiviso la vita con lei per vent'anni assieme alla madre di uno di loro, Claudia, e in seguito con Lorenzo Terenzi, attore, regista, autore e musicista conosciuto nel 2017 in uno spettacolo teatrale della scrittrice e sposato con rito civile “in articulo mortis” a luglio. E che la ricordano in modo toccante: se Terenzi pubblica una foto in cui Michela balla avvolta in un vaporoso abito rosso corallo con un turbante in testa, Alessandro Giammei posta una foto di loro due a un tavolino di un bar con la scritta “Ciao bella”. Francesco Leone pubblica una foto di loro due di spalle in cammino e scrive: «Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin».

Anche il matrimonio con Terenzi è stato un atto di dissenso di forte valore simbolico. «Non è una festa» perché fatto da entrambi «controvoglia», aveva scritto Murgia sui social: «Se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda - aveva chiarito - non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato».

RIPRODUZIONE RISERVATA