L’autovelox sulla Statale 130, centinaia di multe e tanti ricorsi 

L’autovelox di Decimomannu di nuovo al centro delle polemiche. Installato nell’ormai lontano giugno 2015, negli anni si è dimostrato un valido ausilio alla sicurezza della strada Statale 130 e nel contempo una fonte di introiti non trascurabile per le casse comunali. Lo scorso novembre è stata installata una telecamera di ultima generazione che ha permesso agli agenti della polizia locale decimese un controllo molto più accurato dei veicoli, una novità che non ha tardato a dare i suoi frutti. Oggi è possibile distinguere chiaramente la tipologia dei mezzi e di conseguenza c’è anche la possibilità di verificare il limite di velocità previsto per ognuno di essi. Se il limite per una normale autovettura è di 80 chilometri orari questo non vale ad esempio per un camion con rimorchio che, come previsto dal codice della strada, deve circolare al massimo a 70 chilometri orari. Ingannati dal limite di velocità generale e non abituati a tanta precisione nei rilevamenti, diversi camionisti ogni giorno vengono colti in fallo. Inutili i ricorsi, le immagini registrate non lasciano dubbi e gli autisti, salvo alcuni rari casi, sono costretti a pagare. Mediamente vengono registrate un migliaio di sanzioni al mese, di cui circa il 10/15 per cento a carico di camionisti, e nella quasi totalità dei casi si tratta di violazioni entro i 10 chilometri orari.

I numeri

Per quanto riguarda l’aspetto economico nel 2016 fece notizia la cifra incassata dal Comune, un milione e duecentomila euro nel giro di nove mesi. Oggi la cifra è scesa di molto e si attesta attorno ai 600 mila euro annui. L’autovelox si trova a poche centinaia di metri dall’incrocio per San Sperate, uno dei punti più pericolosi dell’isola, e purtroppo non bisogna andare troppo indietro nel tempo per ricordare gli ultimi gravi incidenti. La decimese Greca Melis, 72 anni appena compiuti, è stata investita mortalmente all’inizio di marzo e qualche settimana prima è stata la volta di altre due vittime trasportate al pronto soccorso in codice giallo.

Sicurezza

Proprio l’installazione del semaforo è una richiesta costante durante le riunioni del comitato per la sicurezza della Statale 130, che si aggiunge a quelle di avvicinare l’autovelox all’incrocio riducendone il limite di velocità, di aggiungere un secondo autovelox in direzione Iglesias e l’installazione di un tutor nel più vicino semaforo di Assemini. Richieste appoggiate dal capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu. «La nostra priorità continuerà ad essere la tutela della sicurezza pubblica», commenta la sindaca Monica Cadeddu.

