«L’autovelox sulla 387 non è a norma» 

Esplode la polemica sull’autovelox situato nella 387, uno dei più temuti di tutto l’hinterland. Dopo la stretta del governo - il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini vuole mettere delle regole di base per l'omologazione dei dispositivi - l'opposizione in Consiglio comunale sostiene che non sia a norma e prevede valanghe di ricorsi da parte di automobilisti, mentre il sindaco Tomaso Locci sostiene che sia tutto regolare.

«Non è a norma»

Durante la seduta di lunedì, sull'argomento è intervenuta la neo consigliera Franca Cicotto (Adesso Sardegna): «L’autovelox della 387, installato il primo febbraio 2016, è illegittimo – sono state le sue parole - l'Anas stessa sta per revocare il nullaosta dato a suo tempo, per gli abusi che il Comune ha fatto nel posizionamento del palo. Il sistema da sempre funziona senza il dispositivo denominato inclinometro, che è previsto dal ministero delle infrastrutture. In caso di forte vento, a causa dell'oscillazione questo sistema dovrebbe bloccare i rilevamenti della velocità in quanto anche a velocità ridotta verrebbero falsati di molto, anche del triplo».

E non è tutto: «Dagli stessi elaborati grafici in mano al Comune», prosegue Cicotto, «emerge che il posizionamento del plinto è difforme dalle prescrizioni tecniche poiché è tassellato sul bordo della cunetta, cosa che potrebbe creare un pericolo di cedimento strutturale. Dal 2020 l'amministrazione era a conoscenza che quell’autovelox non risponde ai requisiti tecnici di legge». Cita il caso di un automobilista che aveva contestato una multa arrivatagli nel 2020: due anni dopo, la sua istanza di annullamento presentata al Prefetto, è stata accolta. «E si sono susseguite numerose altre istanze. Il problema principale è l'assenza di un inclinometro, necessario per garantire la stabilità del palo per la corretta lettura della velocità. Tuttavia si è continuato a mettere multe su multe».

Il sindaco

La replica del sindaco Locci non si è fatta attendere: «Quell’autovelox fu installato da un’altra amministrazione, non dalla nostra, ed ha avuto l'autorizzazione dell'Anas» sono le sue parole. «Qualche mese fa quest’ultima ci ha detto ancora una volta che non è conforme, abbiamo risposto che invece lo è, e ci siamo basati, carte alla mano, su una sentenza del giudice di pace che ha dato ragione a noi nel contenzioso con l'Anas su questa questione, confermando che quel dispositivo è del tutto legittimo e ha tutti i requisiti necessari per poter operare, perciò non c’è stato nessun abuso». Locci allo stesso tempo assicura che il Comune sta comunque facendo «le verifiche del caso».

