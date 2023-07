«L’autovelox è in regola, vinceremo i ricorsi» 

«L’autovelox è regolare, la distanza prevista per legge viene rispettata e stiamo facendo appello ai ricorsi degli automobilisti multati». Parole del comandante della Polizia locale di Selargius, Marco Cantori, che ieri ha presentato una relazione in Comune dopo le polemiche sollevate dalla minoranza sul rilevatore della velocità posizionato tre anni fa nel tratto selargino della 131 dir. «Parliamo di una delle strade più trafficate dell’Isola, con un alto tasso di incidenti», ha aggiunto Cantori ripercorrendo l’iter prima dell’installazione, «dovevamo intervenire per garantire maggiore sicurezza».

La querelle

Al centro del dibattito in Consiglio comunale la mozione annunciata dai gruppi di opposizione due settimane fa - in occasione dell’ultimo debito fuori bilancio legato al contenzioso sul rilevatore di velocità - e discussa ieri nell’aula di piazza Cellarium. Nel documento si fa riferimento alle « oltre 200 sentenze di condanna, passate in giudicato, per l’amministrazione comunale di Selargius a causa dell’autovelox della 131 dir attivato il 20 giugno del 2020, con rilevanti spese sostenute. E nonostante la modifica apportata il 29 giugno dello stesso anno, il chilometro di distanza fra il primo cartello e l’autovelox non c’è ancora, e il Comune», sostiene l’opposizione, « continua a risultare parte soccombente in sede di giudizio» .

Due le richieste ribadite dalla consigliera dem Paola Maccioni: «Per evitare ulteriori danni alle casse comunali, il sindaco disponga lo spegnimento dell'autovelox e si provveda a rimuovere le criticità. E, a tutela del buon nome dell’amministrazione , si disponga la restituzione delle somme incassate in virtù di un autovelox installato in violazione della normativa in materia».

Critiche e dubbi che il comandante della Polizia locale ha cercato di chiarire, partendo dai numeri: 18 ricorsi accolti nel 2022 - pronti ad essere appellati - 7 rigettati «confermando la regolarità della distanza di un chilometro del cartello che impone il limite di 80 chilometri orari dall’autovelox», ha spiegato il capo dei vigili urbani. Distanza rispettata dal 29 giugno del 2020 - ha assicurato Cantori - sia per chi percorre la 131 dir in direzione aeroporto, sia per chi si immette nella Statale arrivando dalla 554. «Abbiamo anche sei cause definite a riserva dai giudici, mentre per le altre cause si proseguirà nel corso di quest’anno». Altri 14 ricorsi pendenti nel 2023, «e di questi 4 risultano rigettati», ha ribadito Cantori, «inoltre abbiamo 15 appelli proposti dall’avvocatura comunale su sentenze dei Giudici di pace». Per poi annunciare 3 sentenze in appello che «danno ragione nel merito al Comune», il numero di verbali fioccati quest’anno - 4.451, e i quasi 2 milioni incassati sinora.«Ribadisco l’opportunità di chiedere al giudice una consulenza tecnica per chiarire ogni dubbio », ha l capogruppo di Selargius cambia Mario Tuveri . Sulla stessa linea Franco Camba: «Scongiuriamo altri debiti fuori bilancio».

A fine Consiglio è intervenuto il sindaco Gigi Concu: «La distanza di un chilometro c’è, siete dei bugiardi», ha detto riferendosi all’opposizione prima di abbandonare l'Aula, seguito da Giunta e dalla maggioranza e facendo mancare il numero legale.

