«L’autovelox della 131dir per ora resta spento» 

«L’autovelox della 131 dir per ora resta spento». A confermarlo in Consiglio comunale è l’assessore alla Viabilità di Selargius Gigi Gessa, in risposta alle recenti contestazioni della minoranza nell’Aula di piazza Cellarium riferite all’impianto installato nel 2020 nel tratto selargino della Statale. «Abbiate l’onestà intellettuale di dire che lo avete disattivato perché era irregolare», attaccano dai banchi dell’opposizione.

Polemica riesplosa in Municipio durante l’ultima riunione dell’assemblea civica. All’ordine del giorno altri tre debiti fuori bilancio legati a sentenze esecutive che hanno condannato il Comune dopo i ricorsi di centinaia di automobilisti - in alcuni casi anche ex amministratori locali. Poco più di mille euro che si sommano ai circa 200mila usciti dalle casse comunali in tre anni per sanzioni ritenute irregolari dal Giudice di Pace. A fronte dei 2 milioni e mezzo circa incassati e oltre 20mila verbali per eccesso di velocità.

Le critiche

La minoranza incalza. «Sindaco e Giunta non hanno rinnovato il contratto di noleggio perché forse finalmente hanno compreso che l’impianto non è stato installato regolarmente», dice il consigliere Franco Camba. «Magari anche preoccupati del fatto che la Corte dei Conti potrebbe chiamare a rispondere delle spese a carico del Comune con i debiti fuori bilancio. Più volte», sottolinea Camba, «abbiamo sostenuto che sarebbe stato più vantaggioso per l’amministrazione annullare in autotutela i verbali oggetto di contestazione piuttosto che resistere in giudizio. La domanda di fondo è», aggiunge, «se la Giunta riteneva corretto il posizionamento dell’autovelox perché da un anno e mezzo lo tiene spento? E perché in sede di giudizio non hanno fatto valere le loro argomentazioni?».

Problema sollevato dalla scorsa consiliatura anche da Mario Tuveri, insieme all’allora collega di minoranza Gianluca Putzu: «Ho sempre suggerito la revoca in autotutela delle multe contestate, questo non vuol dire che sia contrario all’autovelox», precisa, «ma in quel punto non è regolare».

L’assessore alla Viabilità, Gigi Gessa conferma la posizione annunciata alcuni giorni fa: «l momento l’impianto resterà spento in forma di autotutela, non appena i Ministeri competenti emetteranno i decreti attuativi relativi alle novità introdotte dal nuovo codice della strada anche in materia di autovelox, si valuterà come procedere. Qualsiasi altra decisione sarebbe non soltanto prematura, ma potrebbe persino essere illegittima».

