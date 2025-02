L’autopsia: nessun suicidio, Aurora è stata spinta nel vuoto 

Piacenza. La morte di Aurora Tila è incompatibile con un suicidio. Il 25 ottobre la 13enne è stata probabilmente spinta nel vuoto, un volo di sette metri dal terrazzo del palazzo dove abitava con la madre. È l’ipotesi avanzata dal medico legale Giovanni Cecchetto nelle conclusioni dell’autopsia.

Gli esiti, come riportato da “Libertà”, evidenziano che le lesioni nella parte posteriore del cranio - quelle che hanno determinato la morte istantanea - farebbero pensare che sia caduta all’indietro, probabilmente in seguito a una spinta, e che non si sia lanciata in avanti come sarebbe accaduto nel caso di un gesto volontario. Lo scenario va a sovrapporsi col quadro descritto nell’ordinanza di custodia del 15enne, ex fidanzato di Aurora, in carcere da fine ottobre con l’accusa di omicidio volontario. Il giovanissimo aveva detto agli investigatori che Aurora era caduta da sola. Altro punto cruciale dell’esame autoptico è quello delle lesioni sulle nocche della ragazzina. I carabinieri hanno ascoltato nei mesi scorsi tre testimoni. Due dicono di aver assistito alla scena, pur da una certa distanza. Il terzo avrebbe sentito le urla disperate della ragazzina. Aurora sarebbe stata vista aggrappata alla ringhiera mentre il ragazzo le colpiva le mani a pugni per farla cadere.

Poi ci sono i messaggi con cui Aurora aveva confidato alle amiche e alla sorella gli atteggiamenti possessivi e violenti del 15enne. La famiglia di Aurora aveva detto ai carabinieri che la 13enne ne aveva parlato con i servizi sociali, ma il Comune di Piacenza replicò che non era pervenuta nessuna segnalazione di questo tipo. Nei giorni successivi alla tragedia circolarono anche dei video. Uno testimoniava la presenza di notte dell’ex fidanzato nei pressi del palazzo dove viveva Aurora, pochi giorni prima della morte della ragazzina. In un altro era stato ripreso il 15enne che insultava, strattonava e picchiava Aurora alla fermata del bus.

