L’autopsia: l’emigrata è annegata 

L’autopsia sulla salma di Lucia Aresu ha messo un punto fermo sulle cause del decesso. L’esame, eseguito ieri all’obitorio dell’ospedale di Lanusei, ha escluso malori tali da condurre alla morte improvvisa e veloce. Dalla perizia necroscopia è emerso che la 57enne originaria di Lanusei ma emigrata in Francia è morta per annegamento. È il risultato a cui è giunto il medico legale Danilo Fois, incaricato dalla sostituta procuratrice di Lanusei, Valentina Vitolo, al termine dell’autopsia durata cinque ore e a cui ha assistito anche Michela Melis, consulente di parte nominata dall’avvocato Renato Pilia che assiste legalmente le tre figlie della donna. Nelle prossime settimane verranno eseguiti ulteriori esami istologici, i cui risultati verranno inseriti nel fascicolo d’indagine che il magistrato inquirente ha aperto dopo la tragedia accaduta domenica scorsa nel mare di Orrì. La salma, intanto, è stata restituita alla famiglia che sta organizzando il rimpatrio a Thones, cittadina dell’Alta Savoia dove la signora abitava con le figlie. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa. Lucia Aresu è entrata in acqua per un bagno refrigerante. Indossava la maschera e nuotava all’altezza de “Sa Perda ‘e s’aquila” e “Sa Perda ‘e Caredda”, gli scogli a pelo d’acqua davanti alla seconda spiaggia del lido. A un tratto è stato lanciato l’allarme perché la donna non dava segnali di vita e galleggiava.

Si è creata una catena umana, con bagnìni degli stabilimenti e bagnanti che hanno lavorato per riportare a riva la donna, ormai esanime. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. (ro. se.)

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