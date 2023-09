L’autopsia: «Erik non è stato ucciso» 

Nessun segno di violenza e nessuna influenza esterna che abbia potuto provocare la morte. Per la Procura di Sassari, Erik Masala, 26 anni, si sarebbe tolto la vita da solo nella piccola cella del carcere di Bancali dov’era rinchiuso da qualche tempo. L’autopsia sul corpo del giovane ha riscontrato che no ci sono «segni di maleficio», il termine tecnico che i medici legali indicano per escludere l’omicidio.

Gli accertamenti

La scoperta del decesso del giovane cagliaritano risale allo scorso 18 settembre. A rendere nota la notizia del dramma era stata la garante dei detenuti, Irene Testa, che subito aveva parlato di suicidio per denunciare «il fallimento del sistema giudiziario e penitenziario». Una versione che non aveva convinto i familiari del giovane detenuto: avevano parlato di lividi sul suo corpo. Per loro dietro le sbarre era successo qualcosa su cui era necessario fare chiarezza. I genitori si erano rivolti all’avvocato Riccardo Floris, già difensore di Masala, affinché chiedesse accertamenti e venisse aperta un’indagine per fare chiarezza. Il pm della Procura di Sassari aveva disposto prima un esame esterno sulla salma, poi una vera e propria autopsia eseguita ieri mattina. Al termine è filtrata la notizia che conferma l’ipotesi di un drammatico gesto volontario, escludendo l’omicidio.

I dubbi restano

«L’esito dell’esame autoptico», chiarisce l’avvocato Floris, «dimostra lo scrupolo del pubblico ministero che è stato molto attento, ma non scioglie il dubbio su un gesto estremo, inaspettato, che rimane comunque inspiegabile tenuto conto della totale assenza di segnali di un malessere radicato». Il fascicolo aperto dalla Procura di Sassari, salvo colpi di scena, sarà dunque destinato ad una rapida archiviazione. «L’unica cosa che mi sento di dire», conclude il legale, «è che non si può morire di giustizia».

I funerali a Sant’Elia

Nel frattempo ieri pomeriggio, dopo la chiusura degli accertamenti tecnici disposti dalla Procura, il corpo di Erik Masala è stato restituito alla famiglia in vista dei funerali che si terranno oggi alle 15.30 nella parrocchia di Sant’Elia.

Nonostante le vicissitudini giudiziarie che l’avevano portato in carcere, il 26enne era molto conosciuto in città e aveva molti amici che sono rimasti increduli alla notizia che potesse essere tolto la vita. Oggi in tanti lo saluteranno nella chiesa del quartiere.