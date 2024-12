L’autopsia dirà se l’argentino è stato ucciso dalle botte 

Adesso l’indagine sulla morte di Miguel Angel Paez è per omicidio. La Procura di Tempio ha formalizzato i primi atti del nuovo fascicolo sul decesso del cuoco argentino, avvenuto dopo dieci mesi di ricovero in ospedale. Dovrà essere stabilito se sono stati letali numerosi violenti colpi alla testa sferrati con una sorta di tirapugni, la persona che ha picchiato Paez aveva una cinghia avvolta intorno alla mano. Paez, tra le 13,30 e le 19 del 3 febbraio scorso, venne picchiato nella sua casa di via Marche, a Olbia. Sotto accusa sono Michael Brundu, Giuliano Petta e Alex Russo, tutti di Olbia.

Non hanno ricevuto alcun atto che indichi la nuova contestazione, ma la macchina delle indagini è in moto. La pm Noemi Mancini ha scelto il collegio di consulenti per l’autopsia, c’è il medico legale Salvatore Lorenzoni. E ieri è andato delineandosi il quadro dei quesiti per i consulenti. Miguel Angel Paez, 69 anni, subisce l’aggressione in tre distinti momenti, a partire dalle 13,30 del 3 febbraio. Le immagini acquisite dai Carabinieri mostrano Alex Russo fuori dalla casa della vittima, mentre entrano nell’appartamento i presunti complici. Michael Brundu e Giuliano Petta tornano nella casa per due volte, da soli. I tre indagati, difesi da Cristina Cherchi, Eleonora Bianco e Adriano Catte, continuano a dirsi innocenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA