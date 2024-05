L’autopsia dei due sub dovrà chiarire le cause della tragedia 

Come sono morti domenica i due sub nelle acque di Villasimius? Malore? Guasto tecnico? I primi dubbi potrebbero essere svelati dalla perizia necroscopica che sarà effettuata oggi al Brotzu sulle salme di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, deceduti durante una immersione nelle acque di Villasimius. Dalle 9 il medico legale Roberto Demontis e la sua equipe saranno all’istituto di Medicina legale del Brotzu con il compito di dare una risposta a questa agghiacciante tragedia che ha portato sconcerto e dolore a Villasimius e al mondo dei sub in Sardegna. Le autopsie probabilmente non saranno ultimate oggi visto che potrebbe essere necessario ricorrere ai test istologici per verificare se i due sono rimasti vittime di un malore. O se in realtà a sentirsi male sia stato solo uno dei due e l’altro che potrebbe essere morto prestando soccorso all’amico.

Una tragedia in fondo a quel mare (tra Serpentara e l’Isola dei Cavoli) che Mario Perniciano e Stefano Bianchelli conoscevano benissimo. Difficilmente insomma il colpiti che attende Roberto Demontis si esaurirà oggi. Anche perché c’è pure da attendere gli esami delle apparecchiature (comprese bombole e respiratori di ultima generazione) utilizzate nella discesa sino al relitto della nave (la San Marco), affondata dagli inglesi durante la seconda guerra mondiale e oggi adagiata a oltre cento metri di profondità.

