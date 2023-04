L’autopsia conferma: Peppino Mele morto per un tragico incidente 

Un drammatico incidente. Anche l’autopsia, effettuata ieri sera dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato che la morte di Peppino Mele, l’allevatore di 83 anni colpito dalla benna dell’escavatore, è stata una tragica fatalità.

L’incidente è accaduto nella tarda serata di venerdì quando l'allevatore si trovava nel terreno di famiglia, in località Corrudos nella zona di s’Arenarzu, insieme al figlio Efisio che stava spostando dei grossi massi con la ruspa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 54enne avrebbe chiesto più volte al padre di spostarsi perché era pericoloso stare nelle vicinanze del mezzo in movimento. Improvvisamente ci sarebbe stato l’incidente: la benna avrebbe urtato violentemente l’anziano facendolo finire contro un grosso masso. Immediati i soccorsi, ma per l’anziano allevatore non c’era più nulla da fare. I carabinieri di Ghilarza hanno avviato gli accertamenti, la procura ha aperto un fascicolo (un atto dovuto) per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Ieri l'autopsia ha confermato l’ipotesi iniziale, nelle prossime ore sarà fissato anche il giorno del funerale. ( v.p. )

