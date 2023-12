L’autopsia conferma: Francesco Cidu ucciso con due fucilate 

Francesco Cidu è stato ucciso con due colpi di fucile. Il primo lo ha raggiunto al fianco, poi il killer gli ha sparato il colpo di grazia sul volto, sfigurandolo. L’autopsia, eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato quanto già emerso martedì sera dopo il ritrovamento del cadavere nelle campagne di Gaidanu, tra Gavoi e Lodine. L’esame è stato effettuato all’ospedale San Martino di Oristano dal medico legale Roberto Demontis. È stato confermato che la morte risalisse a molte ore prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle 20, ossia alla mattinata quando l’allevatore di 66 anni di Gavoi stava aprendo il cancello del terreno per la sua giornata di lavoro. I risultati completi dell’autopsia saranno depositati tra qualche settimana sul fascicolo d’indagine aperto dal sostituto procuratore di Nuoro, Andrea Ghironi. Il killer - ma potrebbero avere agito in due - ha sparato al fianco di Francesco “Cecio” Cidu, un anno fa assolto insieme al figlio Mauro dall’accusa di aver sgozzato degli agnelli e dato fuoco a un’azienda a Lodine, nel momento in cui è sceso dall’auto per entrare nel suo ovile. Poi una volta caduto a terra hanno infierito con un secondo colpo alla testa. Un agguato in piena regola, come tanti nella storia dei delitti in Barbagia, così come avevano ricostruito i carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro. È attesa la fissazione dei funerali.