«L’autonomia non basta, è necessario l’autogoverno» 

Autonomia sarda e autogoverno: il dibattito riprende vita con l'avvio della nuova legislatura e ieri giuristi, politologi, amministratori, imprenditori e docenti universitari si sono confrontati a Cagliari nell’incontro organizzato dalla scuola di cultura politica dedicata a Francesco Cocco, intellettuale e dirigente del Pci.

«Il tema dell’autogoverno è uno sviluppo molto più avanzato dell’autonomia», ha detto Fernando Codonesu, ingegnere e cofondatore della Scuola di cultura politica “Francesco Cocco”. «Due sono gli elementi caratterizzanti: la capacità organizzativa e quella di reperire le risorse economiche e finanziarie. Fino a quando ci si ferma all’idea allora può bastare l’autonomia, ma se la vogliamo trasformare in un progetto politico allora la dobbiamo convertire in termini di autogoverno».

Lo Statuto della Sardegna che compie 76 anni è, per gli addetti ai lavori, da cambiare. In che modo? «L’autonomia va rafforzata. Deve tenere conto del mondo che cambia e va avanti, ma è importante soprattutto il principio dell’unità territoriale, che bisogna riempire sul piano legislativo, delle proposte, in modo che la Regione abbia poteri esclusivi in ambiti strategici come, per esempio, quello dell’energia», ha sottolineato il giurista Andrea Pubusa.

Per il costituzionalista Andrea Deffenu, servono requisiti minimi che possano giustificare la revisione dello Statuto. «Sicuramente deve nascere da una partecipazione il più possibile popolare, bisogna creare un clima di adesione del popolo sardo, come sta accadendo in Corsica. Così le norme possono aspirare non solo a essere approvate, ma saranno anche efficaci».

Secondo Franciscu Sedda, docente di Semiotica all’Università di Cagliari e presidente di “A Innantis”, la Sardegna deve però prendere coscienza delle proprie capacità. «Per anni abbiamo pensato che qualcun altro dovesse risolvere i nostri problemi, di non essere capaci di farlo noi, invece dobbiamo ritrovare la voglia e la volontà di trasformare la nostra terra con le nostre capacità, migliorandoci, organizzandoci e chiaramente ritrovando quella coscienza nazionale come sardi», ha spiegato Sedda, «dobbiamo avere grandi obiettivi che impegnano un popolo intero e lo mettano nella posizione di voler essere protagonista della storia, di una soggettività che vuole contare, pesare dentro il Mediterraneo e dentro l'Europa».

Gian Piero Scanu, già presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sull’Uranio impoverito, ha invece evidenziato come «le servitù militari, che gravano sulla Sardegna non devono essere una condanna a vita», ecco perché «è necessario dare immediata attuazione alla legge sui poligoni per tutelare il dovere dei nostri militari di esercitarsi, ma devono farlo senza mettere a rischio la loro salute, quella dei cittadini e quella dell’ambiente».

