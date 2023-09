«L’autonomia della Corsica in Costituzione»  

Parigi. In visita in Corsica, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato di essere “favorevole” a un “riconoscimento” delle specificità corse «all’interno di un articolo della Costituzione». «Dobbiamo avere l’audacia - ha detto Macron davanti all’Assemblea di Corsica ad Ajaccio - di costruire un’autonomia alla corsa nella Repubblica». Un «progetto di legge organico - ha detto Macron - dovrà consentire di creare “questa autonomia”, che non dovrà essere né contro lo stato, né senza lo stato». Saranno quindi necessari negoziati che portino alla conclusione di un accordo prima dell’iscrizione della revisione costituzionale sullo statuto della Corsica. «La Corsica - ha aggiunto Macron davanti all’Assemblea - ha bisogno oggi di più libertà». Per uscire da una situazione «di incomprensione e di risentimento» fra i corsi e il continente, il presidente si è quindi per la prima volta ufficialmente dichiarato «favorevole a superare una nuova tappa». Con il nuovo statuto, Macron auspica fra l’altro che «la lingua corsa possa essere meglio insegnata» e «posta al centro della vita corsa», con un «maggiore spazio nella vita pubblica».

Le reazioni

«C’è un’apertura, ma tutto resta ancora da fare»: il presidente del consiglio esecutivo della regione Corsica, Gilles Simeoni, ha commentato così i contenuti del discorso pronunciato dal presidente francese. «Ciò che inoltre annoto del discorso del presidente è che non ci sono linee rosse e quindi potremo discutere senza tabù nelle settimane e mesi a venire», ha dichiarato l’esponente autonomista, in riferimento al periodo di sei mesi proposto da Macron affinché i gruppi politici della Corsica - dagli indipendentisti alla destra - giungano ad un «accordo su un testo costituzionale ed organico», da presentare poi a Parigi. «Confesso che in un primo momento ho pensato ad una bufala, invece è tutto vero. Perfino un Paese storicamente centralista come la Francia guarda all’autonomia come innovazione nell’interesse dei cittadini, volta a salvaguardare le tradizioni di quei territori e ad assicurare più libertà», ha commentato il ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli.

