L’autogol di Urso: senza tasse i prezzi più bassi in Europa 

La stangata carburanti entra di prepotenza nel dibattito politico scatenando un “uno contro tutti” incandescente. Sono infatti bastate poche parole del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sui prezzi applicati nel resto d’Europa per scatenare le reazioni dell’opposizione compatta.

L’esponente del Governo ieri ha infatti ammesso che «i prezzi sono saliti meno di quanto avvenuto alla fonte. E se si tolgono le accise si vede che il prezzo industriale dei carburanti in Italia è inferiore a quello di Francia, Germania e Spagna».

Tradotto, il peso delle accise italiane è determinante per trasformare un pieno di benzina in un salasso. Una dichiarazione che ha avuto il sapere di un autogol sul quale si sono gettati tutti a capofitto.

Per la deputata del M5s Emma Pavanelli, il ministro «vive su Marte» ed esorta l'esecutivo a «lavorare pancia a terra per abbassare le accise come promesso da FdI in campagna elettorale». Lanciano strali anche Raffaella Paita e Luigi Marattin di Italia Viva che ricordano come le accise, alle quali il ministro attribuisce il caro carburanti, «dopo il taglio di Draghi, sono state reintrodotte dal suo Governo». Il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, ricorda invece come il ministro Salvini avesse detto a febbraio di fare conto sul fatto “che il 2 davanti non lo si vedrà più”, mentre invece i prezzi hanno superato i 2 euro al litro».

«Questo governo continua a raccontare balle agli italiani», dice senza remore Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. «Il ministro Urso ora dice che i carburanti in Italia costano come gli altri paesi, ma le bugie hanno le gambe corte: come spiega il sito Globalpetrolprices.com rispetto al caro-benzina siamo al 159° posto sui 168 paesi di tutto il mondo».

«Chi come me si è ritrovato in questi giorni a percorrere la Milano-Varese, si sarà sicuramente imbattuto in un distributore con la benzina a 2,7 euro al litro», ha affermato Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. «Prezzi alle stelle che fanno a pugni con le promesse anti-rincari fatte dal Governo. Ed eliminare anche il taglio delle accise sui carburanti previsto dal governo Draghi, ad oggi non mi pare sia stata la mossa giusta».

