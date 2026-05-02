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La partita in cornice.
03 maggio 2026 alle 00:04

L’autogol di Niccolai fatale nel 1972 

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Comunardo Niccolai - l’indimenticabile stopper del Cagliari campione d’Italia e degli azzurri vicecampioni del mondo a Mexico 70 - è passato alla storia del calcio italiano come il re degli autogol. Il più famoso è senza dubbio quello siglato - nella “madre” di tutte le partite rossoblù - al comunale di Torino con la Juventus nell’anno del tricolore.

In Bologna Cagliari 2-1 del 19 marzo 1972, “Nicco” - come veniva affettuosamente chiamato dai compagni - infiló nella porta di Ricky Albertosi la più incredibile e rocambolesca delle autoreti. Bologna e Cagliari al 5 minuti della ripresa pareggiano per 1-1 in virtù delle reti messe a segno nel 1º tempo da Ivan Gregori - che qualche anno dopo vestirà il rossoblù del Cagliari - e per i rossoblù sardi dalla solita punizione bomba di Gigi Riva. L’azione felsinea parte dal terzino Fedele che crossa al centro, Landini sfiora il pallone che rotola innocuo verso Albertosi pronto a raccoglierlo quando Niccolai sottrae in dribbling la sfera al suo sbalordito compagno e la indirizza nella sua rete tentando vanamente di fermarla prima che varchi la linea. I rossoblù reagiscono con un colpo di testa di Vitali parato con una prodezza da Adani ma non riescono a evitare la sconfitta allontanandosi dalla zona primato. A fine match, in un angolo del bus della squadra, Niccolai in lacrime non riesce a darsi pace.

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