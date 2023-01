L’autogol di Liviero beffa la Torres 

Torres 1

Recanatese 1

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Fabriani (32’ st Lombardo), Antonelli, Dametto, Liviero; Gianola (32’ st R. Pinna), Lora, Masala; Lisai (9’ st Saporiti); Diakite (38’ st Scotto), Scappini (32’ st Bonavolontà). In panchina Garau, Girgi, Carminati, Tesio, Ruocco, Lombardo, Carboni. Allenatore Sottili.

Recanatese (4-2-3-1) : Fallani; Longobardi (30’ st Peretti), Ferrante, Maraffini (1’ st Vona), Ferretti (1’ st Yabre); Morrone, Alfieri; Guadagni, Sbaffo, Senigagliesi (14’ st Marilungo); Paudice (14’ st Gianpaolo). In panchina Amadio, Quacquarelli, Somma, Marilungo. Allenatore Pagliari.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Reti : 38’ pt Diakite, 88’ Liviero (a).

Note: a mmoniti Lora, Longobardi, Vona, Lisai, Ferrante, Gianola, Pagliari. Recupero: 2' pt-5' st.

Sassari. L’autogol di Liviero impedisce alla Torres di “espugnare” il “Vanni Sanna”. Finisce 1-1 e il successo davanti ai propri tifosi è un ricordo sempre più lontano: l’ultimo risale al 5 novembre. Un buonissimo primo tempo con gol di Diakite e altre due reti annullate allo stesso attaccante (fuorigioco) e Scappini (fallo in attacco abbastanza veniale) non bastano per vincere una sfida che poteva portare i rossoblù lontano dai playout e vicino ai playoff. Davvero un peccato, perché nella ripresa sono riemerse le lacune di un gruppo che fatica spesso dopo l’intervallo e prende troppi gol nei finali di partita. L’autorete è arrivata all’88’. L’acquisto annunciato può aiutare la squadra a centrocampo: arriva Francesco Urso, classe 1994, tre stagioni in B col Vicenza e tanta serie C, l’ultima stagione ad Andria.

La cronaca

In avvio la Recanatese prova a sorprendere i rossoblù. Segna Sbaffo al 25’ ma la rete viene annullata per un fuorigioco non chiarissimo. La Torres ha l’iniziativa, costruisce tanto e passa al 38’ su rilancio di Salvato trasformato in assist verticale per lo scatto di Diakite che insacca. Nella ripresa la squadra sassarese concede campo alla Recanatese e patisce l’uscita di Lisai per infortunio. Nella trequarti il giovane Saporiti è inconsistente. La Torres si fa schiacciare e Sottili ridisegna lo schieramento: 5-3-1-1. In chiusura Riccardo Pinna si fa spingere da Marilungo e Liviero per aiutarlo serve indietro verso Salvato, ma fa autogol.

