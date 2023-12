L’autodifesa del poliziotto Uda 

Roma. Una «campagna mediatica» ai suoi danni, un «sentenza extragiudiziale» emessa dal popolo nei suoi confronti, giudizi «senza appello» che lo indicano «responsabile di azioni» tali da renderlo «spregevole». Una «condanna sommaria» condita da «segnali minacciosi» e «inequivocabili».

La missiva

L’ex poliziotto Mario Uda consegna una lettera alla Corte d’appello di Roma davanti alla quale si celebra il processo di revisione dell’ergastolo inflitto al pastore Beniamino Zuncheddu di Burcei, condannato per la strage di Sinnai commessa l’8 gennaio 1991: sotto il monte Serpeddì a ridosso di Burcei furono uccisi a suon di fucilate Gesuino Fadda, proprietario di Cuile is Coccus; il figlio Giuseppe; il pastore Ignazio Pusceddu. Delitti dovuti alle liti con gli allevatori del vicino ovile Masone Scusa per i continui sconfinamenti del bestiame e i metodi poco ortodossi dei Fadda di scacciarlo (pallettoni). A eseguire le indagini fu proprio Uda, le cui investigazioni oggi sono nel mirino della Procura generale di Cagliari e Roma convinte che altri fossero gli assassini e che l’ispettore dell’Interpol avesse inquinato la testimonianza del quarto uomo coinvolto nella mattanza: Luigi Pinna, genero di Fadda. Fu lui, sopravvissuto, a indicare Zuncheddu, sostenendo di averlo riconosciuto. Tesi smentita però dallo stesso superstite poche settimane fa, proprio a Roma: «Il killer aveva una calza da donna sul volto, non l’avevo riconosciuto» ha detto. Perché allora quell’iniziale versione? Fu spinto a renderla, secondo l’attuale tesi dei pg e dell’avvocato Mauro Trogu (difensore di Zuncheddu), proprio da Uda. Il quale, convintosi della responsabilità del pastore di Burcei, avrebbe condizionato Pinna facendogli vedere una foto del sospettato prima che questi incontrasse il pm. Così facendo, secondo il pg, aveva «falsato» quel riconoscimento. E la prova alla base della condanna.

Nel ciclone

E ora Uda è nel ciclone. Lui, chiamato a deporre il 14 novembre, ha negato di aver mostrato la foto di Zuncheddu prima del tempo. E il 12 dicembre ha consegnato alla Corte la lettera nella quale esprime «profonda sofferenza e grande disagio» per il «clamore mediatico» della vicenda. Da almeno due anni legge «sui giornali» e ascolta sulle «emittenti nazionali e regionali» di essere stato «la causa della condanna all’ergastolo di una persona innocente», con «giudizi nei miei confronti senza appello che hanno portato l’opinione pubblica a considerarmi responsabile di azioni che hanno fatto di me un imputato e un essere spregevole».

La protesta

L’ex investigatore lamenta anche di essere stato indicato sull’Unione Sarda, il 12 febbraio 2021, quale uomo vicino all’ex giudice istruttore Luigi Lombardini, magistrato discusso per i suoi metodi investigativi e che si avvaleva di personaggi ambigui per svolgere indagini parallele. Tra i quali alcuni condannati per il sequestro di Gianni Murgia. Articolo che, a suo dire, avrebbe fatto pensare all’opinione pubblica che lui fosse «sistematicamente aduso» a usare «metodi a dir poco disinvolti»; che, ipotesi «scartata nel precedente giudizio», il rapimento dell’imprenditore di Dolianova e la strage di Sinnai fossero «collegati»; e che dunque fosse interessato «a coprire i veri responsabili in quanto confidenti miei e di Lombardini». Un ruolo, il suo, che definisce «sopravvalutato». Ma le nuove tesi sull’eccidio, ritenute «suggestive ma indimostrate», lo esporrebbero «al rischio di un processo ben diverso da quello mediatico e giudiziario», cioè quello «extragiudiziario tipico di codici non scritti delle nostre comunità che prevedono sentenze inappellabili». Del resto «i segnali minacciosi che ho percepito in questi ultimi giorni sono inequivocabili».

«Regole rispettate»

Certo «nella mia carriera al servizio dello Stato ho sempre eseguito gli ordini dei miei superiori e rispettato le regole». Tra l’altro l’ipotetica manipolazione del sopravvissuto «è stata oggetto di ampia e approfondita analisi nei giudizi precedenti» e, «se fosse stata» reale, nella «società agro pastorale sarda in questi anni ben diverse sarebbero state le conseguenze», perché «né io né il testimone avremmo avuto vita facile». Pinna perché «si sarebbe macchiato di una falsa testimonianza rimanendo alla mercé del vero o dei veri responsabili; io, a conoscenza della realtà, sarei risultato scomodo per gli autori del reato». In ogni caso l’ex investigatore, pur essendo stata «già emessa la sentenza extragiudiziaria» a suo carico, ha «agito in buona fede». Resta la «campagna mediatica» che, «per sensibilizzare l’opinione pubblica su un possibile errore giudiziario», ha «strumentalmente individuato in me un altro colpevole sottoponendolo al giudizio della piazza e alla relativa condanna sommaria».

