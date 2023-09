L’autodifesa dei rifornitori: «A noi restano pochi centesimi, sarebbe meglio la tariffa unica» 

Il più percepito tra gli aumenti è quello della benzina, che pare abbia l’effetto di condizionare l’andamento di tutti i generi di prima necessità, quasi fosse un riferimento quando c’è da ritoccare i prezzi verso l’alto. Ne è convinto Pinello Balia, presidente dell’Angac Confsal, che raggruppa i gestori autonomi di carburante.

Prezzi della benzina sopra i due euro, colpa vostra?

«Paghiamo questa situazione come i consumatori. Ci stiamo confrontando con le associazioni per convincerle a fare con noi una battaglia sul “servito”: quell’ aumento dovrebbe essere nostro, invece subiamo un sistema da caporalato petrolifero».

Quanto rimane ai benzinai?

«In media 3,5 centesimi al litro sul self e 6,5 sul servito: le compagnie si portano via il resto».

Qual è il risultato?

«Il più immediato riguarda gli automobilisti che, visti i prezzi, usano l’auto meno. Per quanto riguarda gli operatori, molti stanno decidendo di chiudere. Chi fa affari sul carburante ormai sono solo le compagnie».

Vi siete fatti sentire a Roma?

«Sì, ho scritto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per chiedergli la sospensione della normativa sul cartello dei prezzi medi».

Nel dettaglio, che cosa chiedete?

«Vorremmo il ripristino del Comitato interministeriale dei prezzi (Cip): in un momento come questo la soluzione è il prezzo unico in tutta Italia. Chi ha deciso la liberalizzazione non ha pensato a come controllare il mercato».

A Urso chiedete anche di chiarire meglio i dettagli del disegno di legge sulla ristrutturazione Rete Carburanti?

«Suscitano perplessità e disappunto non solo il contenuto, l'attuazione e le finalità di quella prospettata come la riforma del settore della distribuzione del carburante, bensì il modus operandi adottato nella vicenda. Abbiamo la sensazione che la politica del confronto sia solo di facciata, utile a contrapporsi alle critiche successive, ricorrendo al principio della complicità e della condivisione per il solo fatto di aver preso parte – seppur da spettatori – allo spettacolo delle consultazioni».

Quanti distributori chiuderanno in Italia?

«Il Governo punta alla chiusura di 2.200 distributori di benzina su tutto il territorio nazionale. Le colonnine elettriche dovranno coprire il 10% dell'attuale rete e saranno presenti in tutte le nuove aperture. Almeno questo è quel che dicono a Palazzo Chigi».

E in Sardegna?

«Ci sono dei territori che hanno distributori non a norma già ora, ma i Comuni non intervengono. Su 650, ne chiuderanno poco più di 150».

Concludendo, i prezzi del carburante si abbasseranno?

«Decidono 4-5 compagnie, che fanno cartello. Deve essere il Governo a stabilire un prezzo uguale per tutti. Noi c’entriamo poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA