L’autobus dell’Olbia bloccato dai tifosi 

Dopo l’anticipo dell’Ilva, oggi dalle 14,30 si chiude la tredicesima giornata di Serie D. E contro la Cynthialbalonga l’Olbia dovrà essere brava in primis a rimanere concentrata sulla partita, dopo la settimana di fuoco iniziata con l’epurazione di capitan La Rosa, Anelli e Santi (per la quale il club rischia gravi sanzioni) e culminata ieri nella contestazione dei tifosi.

Ma il programma propone anche Latte Dolce-Real Monterotondo, Atletico Uri-Trastevere e Terracina-Cos. Per cominciare, i sassaresi vogliono rifarsi dopo la sconfitta di Anzio. «È stata una partita particolare, i ragazzi hanno dato il massimo ma potevamo essere più bravi nella gestione della palla», si rammarica l’allenatore Gabriele Setti: «Il nostro obiettivo, però, non cambia: vogliamo essere protagonisti e contro il Real Monterotondo proveremo riscattarci», aggiunge il tecnico del Latte Dolce, unica sarda fuori dalla zona retrocessione.

Fascia pericolosa che l’Atletico Uri punta ad abbandonare prima possibile, e il match di Usini con l’ostico Trastevere potrebbe aiutare. «Dobbiamo crederci», sottolinea l’allenatore Massimiliano Paba, «veniamo dal quarto risultato utile e questo deve dare consapevolezza e fiducia ai ragazzi». E poi c’è la trasferta del fanalino di coda Cos sul campo del Terracina, alla quale la squadra del tecnico Sebastiano Pinna arriva dopo il pareggio di Olbia e l’eliminazione dalla Coppa Italia solo ai calci di rigore contro la “big” Guidonia Montecelio. «Ora serve una vittoria, la medicina migliore: quando la centreremo sono certo che miglioreremo le nostre certezze e la nostra qualità. Sappiamo di essere malati, ma siamo vivi», dice l’ex centrocampista di Cagliari e Torres.

Infine l’Olbia, penultima e contestata. Ieri, prima della rifinitura, nella Curva Mare del “Nespoli” è comparso lo striscione “La Rosa non si tocca!”, fatto rimuovere dall’allenatore Zé Maria d’accordo col presidente Guido Surace e il socio Benno Raeber. Dopodiché i tifosi hanno bloccato il pullman diretto verso l’aeroporto, dedicando duri cori alla proprietà e al tecnico. Decisivo per superare la tensione l’intervento del segretario e del team manager del club: Surace, Raeber e Zé Maria avevano abbandonato anzitempo la scena. «Decidere di non puntare più su La Rosa, Anelli e Santi non è stata una mia decisione ma della proprietà», replica a domanda diretta il tecnico brasiliano. Che, quanto alla gara di oggi, spiega: «Ci siamo allenati forte nonostante la settimana turbolenta: cercheremo di fare una partita di qualità».

